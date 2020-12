Jacobs wordt de nieuwe hoofdtrainer van Festilent

KNVB presen­teert plan: amateurcom­pe­ti­ties 16 en 17 januari op zijn vroegst hervat

4 november De KNVB heeft een plan gepresenteerd om amateurvoetbal mogelijk te maken in coronatijd. De voetbalbond hoopt, in het gunstigste scenario, de competities in het weekend van 16 en 17 januari weer op te kunnen starten.