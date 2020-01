Jan Gerrits Junior kopt Dongen naar zwaarbevochten zege

Dongen speelde alweer de achttiende competitiewedstrijd van het seizoen in de spannende Derde Divisie. Het feit dat De Kanaries als nummer vijf slechts zeven punten meer hadden dan tegenstander Hercules dat vijftiende staat, zegt genoeg over de kleine verschillen.

Op het veld was het verschil in punten tussen beide teams in de eerste helft niet terug te zien. Sterker nog: Een slordig Dongen werd teruggedrongen op eigen helft en de ploeg van Osman Erbas mocht van geluk spreken dat de bezoekers ook niet scoorden. Hercules was de betere ploeg maar verzuimde enkele kansen om zeep te helpen. Zo was de ruststand 0-0.