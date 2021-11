Jan van Arckel en Wilhelmina maken er waar doelpuntenfestijn van

Jan van Arckel – Wilhelmina 4-4 (1-1). 15. Bryan van der Steen 1-0, 31. Milan van der Heijden 1-1 46. Jeroen de Groot 2-1, 52. Giovanni Librizzi 2-2, 65.Tom de Looijer 3-2, 79. Sherif Bouselham 3-3, 85. Kevin Schreuder 4-3, 90. Thomas Netten 4-4.

,,Wij hadden het heel lastig met Wilhelmina. Maar komen toch vier keer op voorsprong. We geven het in de blessuretijd weg. Dat was tegen Teisterbanders ook zo. Dat is wel heel zuur. Ook omdat ik het onnodig vond. Dat is misschien wel te wijten aan jeugdigheid”, denkt Giel Goesten. Collega Coen van Overbeek is tevreden. ,,Dat kan niet anders als je in de laatste minuut nog gelijk maakt. Toch denk ik dat er ook vandaag meer in zat.”

MEC’07 - Essche Boys 1-0 (1-0). 40. 1-0.

Het is de vierde keer dat MEC de nul houdt dit seizoen. Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij baalt. ,,Wij speelden tegen een matig team maar scoren niet. We kregen goede kansen om een gelijkmaker te scoren. Al speelden we tot 19.00 uur, een doelpunt zat er niet in. Hadden we gewonnen, dan konden wij naar boven kijken. Dat is nu niet zo.”

Maliskamp – SC Elshout 3-0 (1-0). 33. Wessel Pelzer 1-0, 60. Stijn Schulte 2-0, 90. Ron van Boxtel 3-0.

Het eerste uur werd er niet gevoetbald. ,,Het was heel erg rommelig”, aldus Maliskamp-trainer Willem van den Berg. ,,Door de 2-0 van Stijn Schulte brak het verzet van SC Elshout. En konden wij wat makkelijker voetballen. Het is hun eerste verliespartij, dus het is een knappe overwinning.”

RKKSV - Boxtel 0-2 (0-1). 32. 0-1, 90. 0-2.

In het begin stond RKKSV onder druk van Boxtel. Daar had het moeite mee. ,,We leden vaak balverlies, maar creëerden toch wat kansen”, aldus trainer Ramon van Rixtel. ,,Tweede helft ging het een stuk beter dan daarvoor. Al met al was het te weinig.”

Nulandia – BZS 12. 0-1, 80. Tom van de Ven 1-1 90. Teun van de Donk 2-1.

Dat Nulandia weer won, is een klein wonder. De ploeg van Marc van Delft eindigde de wedstrijd niet met elf. ,,Na een half uur kreeg Thijs Kappen zijn tweede gele kaart. Het waren domme overtreding”, aldus Van Delft. Die zag zijn team met negen man eindigen. ,,Vlak na de 2-1 van Teun van de Donk, die wederom zijn ploeg in extremis de overwinning bezorgde, kreeg Jules Ruijs rood. ,,Dat was iets te zwaar gestraft. Het leek vooral een lelijke harde botsing. Vervolgens moesten we wel zes minuten blessuretijd met negen man zien te doorstaan. Ik vind het heel knap van mijn ploeg dat dit lukte.”

Teisterbanders – VCB 1-2 (0-2). 2. Corné van den Hurk 0-1, 20. Daan Matthijsen 0-2, 89. 1-2.

Na vijf weken geen duel te hebben gespeeld, wist VCB vanmiddag drie punten over te houden aan het duel met Teisterbanders. Binnen twee minuten ging de eerste en de beste aanval er direct in via Corné van den Hurk. VCB-trainer Mathieu van der Steen was daar blij mee: ,,Je zag dat we wat wedstrijdritme misten, maar dat Van den Hurk de score direct opende, was goed voor het team.” Zestien minuten na de 0-1 verdubbelden de bezoekers de voorsprong. ,,Op aangeven van Teun Verlouw wist ook Daan Matthijsen zijn doelpunt mee te pikken. Het was een mooi uitgespeelde goal,” vertelt Van der Steen.

In de tweede helft kwam VCB niet verder dan ‘dreigend voor de goal verschijnen’. Want tot echte kansen leidde het niet. Van der Steen: ,,Een minuut voor tijd scoort Teisterbanders nog een goal, en dat is het billenknijpen. Echter nemen we de verdiende drie punten mee naar huis.”