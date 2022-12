Jan van Arckel stapt na dit seizoen over naar de zaterdag: ‘Het was een optelsom’

Max Opsteeg geeft BLC de opkikker die nodig was: ‘We wisten: dit geven we niet uit handen’

BLC had grote aspiraties. Daar kwam vooralsnog niks van. Maar tegen Sleeuwijk, tot voor vorige week koploper in 3E, kwamen de Bosschenaren weer ouderwets voor de dag. Dat was mede te danken aan Max Opsteeg.

20 november