Janssen terug bij Wilhelmina na vier wedstrijden schorsing voor schelden op arbiter: scoort meteen tweemaal

Zondag 4e Roberto Janssen kon vorige maand zijn woede niet verbergen en kreeg een rode kaart voor het uitschelden van de scheidsrechter. Tegen RKTVC keerde hij na vier wedstrijden schorsing weer terug. Hij was meteen belangrijk.

Wilhelmina – RKTVC 3-3 (1-1). 30. Roberto Janssen 1-0, 40. 1-1, 63. 1-2, 64. Raoel Noijen 2-2 (pen), 75. 2-3, 80. Roberto Janssen 3-3.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben goed gevoetbald met voldoende kansen, maar in de omschakeling was RKTVC effectiever”, zag Wilhelmina-assistent-coach Coen van Overbeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na een schorsing van vier wedstrijden, vanwege schelden op de scheidsrechter, was Roberto gelukkig weer terug. Hij was vandaag erg belangrijk met twee doelpunten en hij werd in het strafschopgebied onderuit gehaald”, aldus Van Overbeek.

DSC – Beesd 6-3 (3-2). 6. Leon van Heel 1-0, 20. Leon van Heel 2-0, 25. 2-1, 25. 2-2, 44. Ton Burg 3-2, 50. Bas Vos 4-2, 60. Tim Coset 5-2, 80. Leon van Heel 6-2, 87. 6-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust beslissen we het duel door kort na elkaar twee keer te scoren”, vond DSC-trainer Roland Timmermans.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Met drie doelpunten heeft Leon van Heel een belangrijk aandeel in de overwinning.

Maliskamp – Buren 4-1 (0-0). 50. Jasper van Schijndel 1-0, 55. 1-1, 60. Günther van Meurs 2-1, 70. Günther van Meurs 3-1, 80. Günther van Meurs 4-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Onze keeper Jim Thewessen zorgde voor een belangrijke redding, toen we 2-1 voor stonden”, zag Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Günther van Meurs scoort driemaal tegen Buren.

Alem – SCR 1-1 (0-1). 6. 0-1, 63. Mart van Boxtel 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na zo’n twintig minuten spelen krijgen we grip op het duel. Toch is het gelijkspel verdiend”, vond Alem-leider Ton Steenbekkers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Mart scoorde met een kopbal, na een prachtige pass over 40 meter van onze back Luuk Steenbekkers”, aldus Steenbekkers.

Jan van Arckel – Hedel 4-2 (2-1). 20. Lukasz Junatowski 0-1, 30. Jeroen de Groot 1-1, 45. Thom de Looijer 2-1, 70. Dennis van Heusden 3-1, 78. Luuk Hoogma 4-1, 90. Lukasz Junatowski 4-2.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben te weinig geprofiteerd van de ruimten, die Hedel ons bood”, vond Jan van Arckel-trainer Marco van Loon. ,,We maakten de ruimtes te groot, waardoor we steeds tekort kwamen”, zag Hedel-trainer Wilco van Houtum.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,De treffer van Tom was een belangrijke”, vond Van Loon. ,,Ik miste het vuur om te winnen bij mijn spelers”, aldus Van Houtum.

Teisterbanders – OSC’45 1-1 (1-1). 25. Anthony van Hassel 0-1, 30. 1-1 (pen).

Moment van de wedstrijd: ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd, dus het gelijkspel is verdiend”, vond OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben genoeg kansen gehad om meer doelpunten te maken, maar in het laatste kwartier gold dat ook voor Teisterbanders”, aldus Beekwilder.

RKKSV – GVV 2-3 (0-1). 30. 0-1, 55. 0-2, 75. Huub Verputten 1-2, 80. 1-3, 90. Lars Bonel 2-3.

Moment van de wedstrijd: ,,GVV was scherper en wij waren slecht aan de bal”, vond RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort.