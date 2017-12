Jasper de Muijnck opvolger van Danny Buijs bij Kozakken Boys

De Muijnck is nu nog trainer van FC Boshuizen en stond eerder onder contract bij DOTO, Xerxes DZB, Papendrecht en Quick Boys. Daarnaast werkte hij ook nog in Hongarije.

Op de website van de Werkendammers laat De Muijnck weten dat hij enorm blij is met de overstap. ,,Ik heb vanuit Hongarije de opkomst van Kozakken Boys gevolgd en die was zeer indrukwekkend. In mijn ogen is Kozakken Boys een echte club. Als speler van Dordrecht speelde ik op het oude complex van Kozakken Boys en het stukje van het veld naar de kleedkamer was erg indrukwekkend. Die beleving van de supporters hier is hoe amateurvoetbal hoort te zijn”, aldus De Muijnck.