Jefferson Vegas, Arubaans international van Sarto: ‘Ik voel de vlam in mij branden’

Nog geen zeventien jaar oud is Vegas of hij debuteert voor Aruba tegen Suriname. Vreemd is dit niet. Als tiener doorloopt de verdediger alle jeugdelftallen van het nationale team. Op zijn zeventiende krijgt hij het stempel Rookie of the Year en één jaar later wordt Vegas verkozen als beste verdediger van de competitie. Tot zijn achttiende verblijft hij op zijn geboorte-eiland, waarna hij voor zijn studie de Atlantische Oceaan oversteekt om eerst in Delft en vervolgens in Tilburg te gaan studeren.