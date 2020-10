Jeffrey van Vlijmen en Rob van de Ven samen verantwoordelijk voor de goals van Margriet

Margriet – Germania 6-1 (3-1) 4. Jeffrey van Vlijmen 1-0, 7. Rob van de Ven 2-0, 22. Stan Janssen 2-1, 29. Jeffrey van Vlijmen 3-1, 60. Jeffrey van Vlijmen 4-1, 66. Rob van de Ven 5-1, 88. Rob van de Ven 6-1.

Het was de middag van Van Vlijmen en Van De Ven. Beide spelers wisten driemaal het doel te vinden. Door de overwinning blijft Margriet de enige ploeg met de volle buit.

Van Vlijmen was logischerwijs erg blij met zijn hattrick. Twee van zijn doelpunten vielen uit een vrije trap. ,,Bij de eerste vrije trap zag ik dat er een gaatje langs de muur was. Dus schoot ik hem op die manier in de goal. De tweede was gewoon een heerlijke knal.” Het enige minpuntje voor de Ossche vereniging was het uitvallen van Mounir al Mansouri. In een duel blesseerde hij zich aan zijn bovenarm en moest vervangen worden.

Boekel Sport – FC Schadewijk 1-3 (0-1) 20. Quincy Broers 0-1, 55. Tim Schuijers 1-1, 62. Danny Laukes 1-2, 73. Benji Duah 1-3.

In eigen huis liep Boekel Sport een nederlaag op tegen FC Schadewijk. Ondanks een goede beginfase. ,,Na twintig seconden staat Tim Schuijers al in een één tegen één situatie. Helaas voor ons haalde een spelers van FC Schadewijk de bal van de lijn. Daarna blijven we beter en krijgen we opeens de 1-0 tegen door een eigen fout. Na rust pakken we opnieuw het initiatief en komen we op 1-1. Vervolgens zijn we opnieuw slordig in de opbouw en scoren zij vanuit een vrije trap de 1-2 binnen en dan valt later nog de 1-3”, analyseert Boekel Sport-trainer Marc van de Ven

Ook assistent-trainer Dicky van den Akker van FC Schadewijk gaf toe dat Boekel Sport goed begon. ,,De eerste helft was absoluut voor Boekel Sport. Tegen de verhouding in komen wij op voorsprong en kregen we steeds meer grip. Na rust kregen we de gelijkmaker tegen en dachten we nu wordt het lastig. Ook omdat Boekel Sport de bovenliggende partij was. Uiteindelijk passen we een dubbele wissel toe om wat meer stootkracht op de zijkanten te krijgen en dat pakte goed uit. Maar ik ben tevreden met de overwinning want winnen bij Boekel Sport doe je niet zomaar.”

