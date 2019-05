Jessie van Buul zwaait na vijf promoties in vijftien jaar af bij HVCH: ‘Ik hoop dat ik niet ga huilen’

Het was geen post rondbrengen of vakken vullen in de supermarkt. Nee, Jessie van Buul had op haar dertiende een veel beter idee. Haar ouders deden ook al wat voor HVCH, dus vond zij het een goed idee om als ober te werken in de kantine van haar voetbalclub en te helpen achter de bar. Zes jaar lang deed ze dat, naast voetballen. Inmiddels, veertien jaar later, traint ze alleen nog maar en speelt ze haar wedstrijden in het eerste vrouwenelftal. ,,Dat deze club voelt als tweede thuis, lijkt me in mijn geval wel duidelijk", vindt de ervaren voetbalster.