Jeugd kan HMVV niet behoeden voor 4-0 nederlaag

Steensel – HMVV 4-0. 27. 1-0, 53. 2-0, 73. 3-0, 79. 4-0.

Voor HMVV was het vandaag onbegonnen werk. Op Sportpark De Elzenbroeke werd met 4-0 verloren van Steensel. Elftalleider Johan Luijten was niet blij met de uitslag: ,,Ik moet er wel bijzeggen dat er erg veel jeugd vandaag meespeelde bij ons. Die jongens kunnen echt wel voetballen, maar ze moeten nog wennen aan dit niveau.”

In de eerste helft stond het slechts 1-0 voor Steensel. Luijten zag dat veel kansen van zijn tegenstander niet werden afgemaakt. In de tweede helft ging het voortvarender en werd er nog drie keer gescoord. HMVV had in de laatste minuut nog kans op een eretreffer, maar een toegewezen penalty werd overgeschoten.

Hulsel – Bergeijk 1-2 (1-1). 18. 0-1, 41. Stef Rooijmans 1-1, 90+3. 1-2.

Wim Hoeben, de trainer van Hulsel, houdt een zure nasmaak over aan de seizoensopener tegen Bergeijk. Zijn ploeg leek gelijk te spelen, maar diep in de blessuretijd kreeg het nog een tegentreffer.

Bergeijk ontsnapte daarmee aan puntenverlies. Hoeben: ,,Zij waren niet scherp in hun afronding. Ondanks dat ze meer kansen kregen, is het zuur dat ze dan pas in de 93e minuut de winnende maken.” Stef Rooijmans maakte kort voor rust de treffer namens de Hulselnaren. De bal kwam vanaf links. Bij de eerste paal kopte de aanvaller de bal over de doelman heen.

Vessem – RKDSV 1-1 (1-1). 14. 1-0, 32. Bram van Gestel 1-1.

Voor RKDSV begint de competitie met een gelijkspel op bezoek bij Vessem. ,,Zij spelen normaal altijd top-5. Dus dit is voor ons een mooi resultaat om de competitie mee te beginnen”, zag RKDSV-trainer Frans Verbeek.

Al na een kwartier opende Vessem terecht de score, want het was oplettender begonnen. Na een halfuur kreeg RKDSV grip op de wedstrijd, en na twee kansen was het ook meteen raak. Bram van Gestel krulde de bal in de lange hoek binnen.

In de rust bracht Verbeek wisselspeler Stijn Janssen in de ploeg. Bijna bleek het direct een gouden wissel, maar Janssen kopte binnen enkele seconden de bal net naast. Verbeek: ,,Gezien het spelbeeld, is het eerlijk dat beide ploegen één punt overhouden aan dit duel. Zij waren in de eerste helft beter, en wij in het tweede bedrijf.”

SDO’39 – De Weebosch 3-2 (2-1). 1. Michel Jansen 1-0, 8. Tijs Spieringhs 2-0, 17. 2-1, 64. Michel Jansen 3-1, 67. 3-2.

Op Sportpark Den Daalacker lukte het SDO’39 om de punten in eigen huis te houden. Al na acht minuten stond de ploeg van trainer Tom van den Steen op een 2-0 voorsprong. Michel Jansen en Tijs Spieringhs waren de gelukkigen en schoten zichzelf op het scoreformulier. Van den Steen: ,,Daarna nam mijn ploeg wat gas terug, wat resulteerde in een treffer van De Weebosch. Zij bleven ook aandringen, al kregen ze geen echte kansen.”

Na een goed uur voetbal bouwde SDO de score verder uit. Het was opnieuw Michel Jansen die het net wist te vinden. Toch werd het nog spannend, want De Weebosch kwam binnen drie minuten weer op één goal verschil. ,,Gelukkig voor ons was de paal nog een sta-in-de-weg voor ze. Qua inzet verdiende zij wel een punt, maar ik ben blij dat we de punten in Lage Mierde hebben kunnen houden,” vertelt Van den Steen, die blij is met het goede begin van zijn ploeg.

Spoordonkse Boys - De Raven 0-0.

Spoordonkse Boys had gedurende de gehele wedstrijd een overwicht. Het vizier van de aanvallers van de thuisploeg stond in de eerste helft echter niet op scherp. ,,Er werden niet veel kansen gecreëerd,” zag Spoordonkse Boys-coach Coen Vos. Na rust lukte het beter, maar De Raven-keeper Melvin Rombouts blonk uit. Vos: ,,Hij keepte enorm goed. Met zeker zes goede reddingen en hulp van het ijzerwerk hield hij helaas voor ons, zijn doel schoon.”