Jeugdspeelster Sem van der Pas helpt UDI’19 aan zege op HVCH

UDI’19 - HVCH 1-0 (0-0). 84. Sem van der Pas 1-0.

UDI’19 had aan één doelpunt genoeg om te winnen van HVCH. Sem van der Pas, een jeugdspeelster, scoorde zes minuten voor tijd. De Udenaren hadden het duel eerder op slot kunnen gooien. ,,Wij waren voetballend beter en het is een wonder dat het 1-0 is gebleven”, zei UDI-trainster Janine Rongen. HVCH-coach Cor Perlee: ,,Wij speelden niet goed. Zij waren beter en het was niet onze dag.”

Bijzonder was wel dat voor rust een doelpunt af was gekeurd. ,,Een speelster van ons reageerde op een bal die de keepster los liet”, zei Perlee. ,,Wij dachten te scoren, maar helaas was dat niet het geval.”

Prinses Irene - VDZ 1-2 (1-0). 23. Talitha Groenendaal 1-0, 52. Iris Polman (pen.) 1-1, 93. Eva Kinwel 1-2.