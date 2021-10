Jeugdspeler maakt droomdebuut voor Woudrichem

Woudrichem - Arkel 3-2 (1-1). 8. Rick Naaijen 1-0 20. Corné van Horik 1-1 73. Remy Schuurmans 1-2 80. Danny Schaap (pen.) 2-2 85. Tim Saaman 3-2. Rood: 77. Leon Elands, trainer van Arkel.

Bijzonderheid: Rick Naaijen, een speler van Jeugd Onder 19, mocht zijn debuut in de basis van de Bolwerkbewoners maken. Hij sierde dat al na acht minuten op met een doelpunt. ,,Het was een geweldige pegel”, zag trainer Gerrie Schaap. Arkel boog de achterstand om in een voorsprong, totdat in de 80e minuut Danny Schaap vanaf de stip de gelijkmaker scoorde. ,,Trekken aan textiel van beide kanten, we hadden het geluk dat de speler van Arkel werd bestraft.” Het bleek de opmaat naar de zege. ,,Lekker. We hadden twee keer dik verloren. En het was een wedstrijd met een verhaal: Leon Elands is lang trainer geweest van Woudrichem.”

Wilhelmina’26 – Heukelum 2-1 (1-0). 5. Kevin van Esch (pen.) 1-0 70. 1-1 72. Samuel Hartgers 2-1. Rood: 80. Benjamin Meijdam van Heukelum (twee keer geel) 90. Bieri van Heukelum.

Bijzonderheid: In de wedstrijdbespreking haalde trainer Hans de Jong nog het bekerduel RKC Waalwijk tegen Willem II aan van afgelopen donderdag. ,,Toen won een B-team van de Tilburgers. Ik heb ze voorgehouden: wat zij kunnen, kunnen wij ook. We misten vijf basisspelers, vandaar. Gelukkig hebben we een brede bank, dus had ik vertrouwen in een goede afloop. De jongens hebben dat perfect ingevuld.”

Sleeuwijk – EBOH 2-3 (2-0). 15. Maik Kemmeren 1-0 30. Jeffrey Molhoek (pen.) 2-0 66. 2-1 85. 2-2 90. 2-3.

Bijzonderheid: Voor rust kreeg Sleeuwijk nog een kans om een derde doelpunt erbij te prikken, erna werd voor een leeg doel gemist. Toch leek er niks aan de hand. ,,EBOH was in de tweede helft sterker”, zag trainer Antoin van Pelt. ,,maar creëerde niet zo veel. Met een prachtig schot in het kruis gingen ze er weer in geloven. In de slotfase gingen we de bietenbrug op. Heel zuur, en onnodig.”

GJS – Altena 1-1 (0-0). 55. Jamiro Libretto 0-1 88. Ruud Bos 1-1.

Bijzonderheid: Altena heeft het bij GJS altijd lastig, weet aanvoerder Julian Geelhoedt, die in de rust met een hamstringblessure uitviel. ,,Je voetbalt altijd op een slecht veld, het waait er altijd. En het is een tegenstander die het van vechtvoetbal moet hebben. De wedstrijd van vandaag was daar geen uitzondering op.”

Roda Boys/Bommelerwaard – Wieldrecht 3-2 (2-1). 19. 0-1 27. Mo Nikbakht 1-1 34. Nils Loef 2-1 59. Armand Selmani 3-1 72. (pen.) 3-2.

Bijzonderheid: Tot voor zaterdag was Wieldrecht de ongeslagen koploper. ,,Als je de lijstaanvoerder vloert, dan moet je dik tevreden zijn”, vindt trainer Jan van Grinsven. ,,Tegelijkertijd moet je je ogen niet sluiten voor zaken die beter kunnen. Na rust waren we sterk, kregen we veel kansen. We hadden er meer mogen benutten.”