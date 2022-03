Jeugdspeler scoort binnen drie minuten twee keer voor Herovina

Marcel de Groot, trainer van Herovina, moest een beroep doen op drie A-junioren om de gaten in zijn vlaggenschip te dichten. Een ervan, Rick Bakker, liet een puike indruk achter. Hij scoorde binnen drie minuten twee keer: 0-2. Daarmee leek een huzarenstukje in de maak: de ploeg uit Dordrecht had thuis nog geen punt gemorst. Zover kwam het dus niet. ,,Bij twee dode spelmomenten ging het helemaal mis met de communicatie.” Teleurgesteld? ,,Niet echt. Op voorhand zou ik tevreden zijn met een gelijkspel, vandaar.”

Drie wedstrijden op rij liet ASH een goede indruk achter. Tegen het veel zwakker geachte SSW kon die lijn niet worden doorgetrokken. ,,We gingen door onze ondergrens”, vond leider Niels van Horssen. ,,Het is niet zo dat we er te makkelijk over hebben gedacht, maar het is structureel probleem dat we tegen makkelijkere tegenstanders het veel lastiger hebben. Moeten we het spel maken, en dat ligt ons niet goed.”