Jeugdspeler Van Bijnen (16) weer goud waard voor Vlijmense Boys

Trainerscarrousel Van der Linden per direct weg bij Haarsteeg, Schouwe­naar volgt hem op

14:22 Henry van der Linden is per direct weg bij derdeklasser Haarsteeg. Volgens het bestuur van de derdeklasser was er onvoldoende vertrouwen in Van der Linden, zo meldt de club op zijn website. Roger Schouwenaar neemt de komende tijd de taken van Van der Linden over.