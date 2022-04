Jeugdspeler Van Daalen doet mee aan ramandan en speelt derde wedstrijd in drie dagen voor WSC

Jeugdspeler Suhyeeb van Daalen doet mee aan de ramadan. ,,Maar die jongen heeft een partij energie”, zegt WSC-trainer Peter Verzijl. ,,Zaterdag had hij een wedstrijd gespeeld bij de Onder 19, vanmorgen bij het tweede. En ik heb Suhyeeb nog in laten vallen. Door zijn wilskracht werd en bal veroverd, daar kwam ons vierde doelpunt uit voort.” Verzijl was zeer te spreken over de veerkracht van zijn ploeg. ,,Twee keer voorgestaan, twee keer werden we achterhaald. Maar we lieten de koppen niet hangen, dat zie ik steeds meer terug na de winterstop.”