Jeugdspeler Van Rossem excelleert als nummer tien bij debuut namens Ulysses, maar verliest wel

Ulysses – Nooit Gedacht 0-3 (0-1). 15. Wouter Bijveld 0-1, 80. Bjorn Steenbergen 0-2, 88. Bjorn Steenbergen. Rode kaart: 79. Sven Rietveld (Ulysses).

Moment van de wedstrijd: Voor Ulysses-trainer was dat het debuut van jeugdspeler Maurice van Rossem. ,,Hij stond in de basis en speelde als nummer tien een prima pot.” Zijn collega Arno Methorst van Nooit Gedacht had een ander moment. ,,We voetbalden na rust tegen de wind in beter dan voor rust met de wind mee. Na rust slaagden we er steeds in om onze voorwaartsen in stelling te brengen, we hadden meer moeten scoren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Nooit Gedacht hield voor de eerste keer sinds 4 november de nul. Toen won Nooit Gedacht met 4-0 van Ulysses. Voor de thuisploeg was het de zesde achtereenvolgende nederlaag.

Margriet – Vitesse’08 1-0 (1-0). 12. Joey Schuurmans 1-0.

Moment van de wedstrijd: Dat was de 1-0 volgens Margriet-trainer Mark Strik. ,,Toen zaten we op rozen. Hun verdediger schatte een lange bal van ons niet goed in. De bal kwam bij Kay van de Haterd en die legde de bal breed op Joey Schuurmans die binnen kon schieten.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het was een slechte wedstrijd”, vond Strik. ,,Goed voetbal was wegens de wind niet mogelijk. De gelukkigste ploeg heeft gewonnen. We hebben één kans gehad, Vitesse’08 raakte zowel voor als na rust de lat.”

FC Schadewijk – Schijndel 0-1 (0-0). 60. 0-1.

Moment van de wedstrijd: De 0-1. ,,Onze grensrechter vlagde voor buitenspel”, zei Dicky van den Akker, assistent-trainer van FC Schadewijk. ,,De scheidsrechter liet doorspelen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We waren zowel in de eerste als tweede helft de betere ploeg, maar we slaagden er niet in om te scoren”, vertelde Van den Akker. Voor de derde achtereenvolgende wedstrijd wist FC Schadewijk niet te scoren.