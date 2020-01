Jeugdspelers schitteren bij Venhorst en Heeswijk

Venhorst – SVSSS 2-0 (1-0). 21. Rens van Sleeuwen 1-0, 88. Thijs van Sleeuwen 2-0.

,,We wisten wel iets over SVSSS en hebben daar /onze strategie op losgelaten”, vertelde Venhorst-coach Joost Janssen, die duidelijk in zijn nopjes was. ,,Dat werkte heel erg goed. We hebben echt verdiend gewonnen.”

Door de aardig gevulde blessurebank van Venhorst was de coach genoodzaakt A-junioren in te zetten, en die stelden hem geenszins teleur. ,,Zowel Mika van Creij als Jelle van Gerwen maakten hun debuut in het eerste en hebben het echt goed gedaan”, zei oefenmeester Janssen.

Heeswijk – DAW 1-0 (0-0). 83. Stef Adank 1-0 (P).

,,Na de winterstop is het altijd even wennen, dus ik ben blij dat we de drie punten hebben gepakt”, aldus Heeswijk-coach Stef Sijbers. ,,We hebben de punten hard genoeg nodig.” Des te zuurder was het verlies voor DAW-oefenmeester Rob van der Ven. ,,Echt een zure nederlaag”, aldus laatstgenoemde. ,,We creëerden prima kansen maar er ontbrak scherpte in onze afronding.”

Bijzonder was het feit dat een van de beste spelers van het veld een A-junior was. ,,Wouter de Visser speelt normaal in de A1 maar verving vandaag Sten van de Berg”, aldus Heeswijk-coach Sijbers. ,,Vervolgens is-ie een van de besten van het veld. Ga er maar staan als A-junior, ontzettend knap.”

Helvoirt – Prinses Irene 0-3 (0-1). 8. Thomas Lommers 0-1 (e.d.), 84. Wibe van Rooij 0-2, 86. Tim van den Brand 0-3.

Helvoirt-trainer Henk van Hattum: ,,Binnen tien minuten liepen we al achter de feiten aan, als een terugspeelbal van Thomas het doel inrolt. Dat speelde Prinses Irene in de kaart: ze vinden het prettig om op de counter te spelen. Maar wij speelden erg slordig, we hebben maar tien minuten goed gespeeld.”

Bijzonderheid: Martijn Luijbregts stond op doel bij Helvoirt, omdat Walter Vromans op wintersportvakantie is. Luijbregts kwam afgelopen zomer over van het Belgische KFC Meer, maar kwam door blessures nog weinig aan spelen toe.