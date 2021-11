John Laponder gaat voor zesde seizoen bij Zwaluw VFC

Laponder was eerder actief bij achtereenvolgens DSC, GVV’63 en Alem, alvorens hij in Vught neerstreek. Zwaluw VFC is dit seizoen één van de kampioenskandidaten in de sterke derde klasse C. Promotie naar de tweede klasse is dan ook het doel voor Laponder en zijn spelers. Momenteel hebben de Vughtenaren statistisch gezien de minste verliespunten, maar wel staat de ploeg op de vierde plaats, omdat het nog een aantal inhaalduels moet afwerken.