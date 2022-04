John Putters wint niet op bezoek bij oude club SBV, wel beter ondanks rode kaart na dertien minuten

SBV – DESO 4-3 (1-1).33. Giel van de Camp 1-0, 44. Agonis Hoti 1-1, 55. Joshua van Tongeren 2-1, 61. Agonis Hoti 2-2, 64. Mart van Veghel 3-2, 87. Jaimy Knipping 4-2, 90. Agonis Hoti 4-3. Rood: 13. Thomas Gould (2x geel, DESO).

,,DESO was eigenlijk ook met tien man een maatje te groot voor ons maar mijn spelers hebben de taken goed uitgevoerd waardoor we dit duel wonnen”, aldus trainer Sander Strik van SBV.

,,Er zat voor ons veel meer in en dit is een onnodige nederlaag”, zag voorzitter André Brondsema van DESO.

Volgens Sander Strik was zijn spelersgroep niet extra gemotiveerd omdat oud-trainer John Putters met DESO op bezoek kwam. ,,Nee, wat zwaarder woog is dat we eerder dit seizoen met 7-2 hadden verloren.”

MOSA’14 – OKSV 3-1 (0-0). 60. Ruben Peters 0-1, 67. Kevin Reijnders 1-1, 72. Stan Koenders 2-1, 85. Stan Koenders 3-1. Rood: 85. Mitchell van de Heuvel (2x geel, MOSA’14)

,,In de eerste helft kregen we enkele goede kansen maar lieten we na om te scoren. Nadat OKSV op voorsprong was gekomen, konden we gelukkig de wedstrijd nog ombuiten”, vatte elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14 het duel samen.

,,Voor rust hadden we geluk dat we niet op achterstand kwamen maar in de tweede helft hadden we pech dat de scheidsrechter door liet spelen nadat de bal via zijn lichaam richting onze goal ging en MOSA hieruit kon scoren”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

Stan Koenders maakte zijn rentree nadat hij eind november geblesseerd was geraakt en bekroonde zijn korte invalbeurt met maar liefst twee doelpunten.

Ruwaard – Maaskantse Boys 4-1 (4-1). 10. Saboer Wardak 1-0, 31. Kerem Dogan 2-0, 35. Jari Langekamp 3-0, 40. Sarrhini Et-Tahouri 4-0, 44. Youri van Vugt 4-1.

,,Mijn spelers toonden veel inzet en deze spelopvatting werd na vier duels zonder zege beloond”, zag trainer Eugene Geenen van Ruwaard.

,,We creëerden de beste kansen maar scoren niet terwijl Ruwaard wel onze fouten afstrafte. Daardoor stonden we na veertig minuten op een 4-0 achterstand en dat was eigenlijk te gek voor woorden”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Maaskantse Boys is mede door de vele blessures weggezakt en won slechts één van de laatste zeven duels.