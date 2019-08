Jonathan van Eerd wil ook voor eersteklasser Almkerk scoren

het seizoen van Van Deurzen wil handhaven in de eerste klasse: ‘150 procent geven’

25 juli Voor de tweede keer in de geschiedenis van RKVV Erp speelt het eerste elftal aankomend seizoen in de eerste klasse. Koen van Deurzen (27) droeg beide keren zijn steentje bij aan de promotie, en is vastberaden dit seizoen te handhaven.