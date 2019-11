Jong Brabant-coach geëmotioneerd na winst van periodetitel

Zondag 4DNa het gelijkspel was het afwachten voor Jong Brabant. Het wachten werd beloond: Jong Brabant wint de eerste periode in de vierde klasse D.

Jong Brabant – Riel 2-2 (0-0). 47. Daan Roeffen 1-0, 50. Bram Rutten 1-1 81. Daan Roeffen 2-1, 89. Bart Rutten 2-2.

,,De druk was merkbaar de afgelopen weken, maar zo trots dat we hem over de streep hebben getrokken. We winnen zelf niet dus we waren afhankelijk van de andere velden. Dan sta je met heel de groep te wachten en mijn vader riep op een gegeven moment vanaf de zijlijn: ‘jullie hebben ‘m!’. Ik kreeg wel even tranen in mijn ogen ja en iedereen heeft een enorme glimlach op zijn gezicht. Deze pakt niemand ons meer af en we gaan er enorm van genieten”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

De broers Rutten lieten Jong Brabant nog wel even zweten. Bart was bij de goal van Bram de aangever en maakte zelf de 2-2 vlak voor tijd. OVC’26 verloor van Gesta en GSBW speelde gelijk tegen Were Di en zo was Jong Brabant verzekerd van de titel in de eerste periode.

Gesta - OVC’26 2-1 (1-1). 8. Nassreddine el Haddadi 1-0, 40. Robbin Trumpi 1-1, 66. Belle van Loenhout 2-1.

,,We hebben vandaag verloren van onszelf. We moeten in het eerste halfuur gewoon op 0-3 staan en dan is er niks aan de hand. Daarna gaan we mee in het spel van Gesta en daar moeten we vele malen slimmer in worden. Het is natuurlijk extra teleurstellend als je hoort wat er op de andere velden gebeurt”, zei OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

Doordat Jong Brabant gelijkspeelde had OVC’26 bij winst de titel in de eerste periode veilig kunnen stellen.

Spoordonkse Boys - SV Reeshof 2-0 (1-0). 27. Roel van Nunen 1-0, 90. Roel van Nunen 2-0 (pen.). Rood: 60. Tom Siliakus (Reeshof, twee keer geel), Na de wedstrijd: Lars Temminck (rood).

,,Het is mooi om te zien dat er echt een eenheid op het veld staat. Iedereen gaat echt voor elkaar door het vuur en zo behaalde we de vijfde overwinning op rij”, zag Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

,,We waren de betere ploeg, maar tegen twaalf man is niet te voetballen. Ik heb nog nooit zo’n slechte scheids meegemaakt. Hij kwam de middencirkel niet uit, maakte slechte beslissingen en keurt twee zuivere buitenspel doelpunten af. Dit moeten we niet pikken als Reeshof”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Reeshof-aanvoerder Lars Temminck kreeg na de wedstrijd nog een directe rode kaart omdat hij tegen de scheids zei: ,,Dat was niet best hè.”

GSBW - Were Di 1-1 (0-0). 64. Marijn Stenvert 0-1, 90+4. Luuk Becker 1-1.

,,We moeten bij rust gewoon ruim voorstaan, maar de scherpte voorin ontbrak. Na de 0-1 gaan we opportunistischer spelen en brengen we een extra spits. Gelukkig maken we daarna nog de gelijkmaker”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

,,Als er een ploeg was die verdiende om te winnen was dat GSBW. Een van de eerste ploegen die echt veel kansen tegen ons creëerde. Zij gingen de bal er alleen maar in pompen en dat resulteerde in een gelijkspel. Zuur dat die goal nog in de laatste seconde valt, maar meer dan terecht”, zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Het was het derde 1-1 gelijkspel op rij voor Were Di.

WSJ – Audacia 1-1 (0-0). 70. Ward Ketelaars 0-1, 80. Mohamed Albaki 1-1.

,,Als we scorende spitsen hadden wordt het 7 of 8-1. Elke ploeg krijgt wel een kans in een wedstrijd en zij scoorde die vandaag. Voor de rest geven we eigenlijk niks weg. De jongens zien wel dat het goed gaat en blijven op die manier wel gemotiveerd”, zag WSJ-trainer Frank de Brouwer.

Voor de wedstrijd zat de schrik er goed in bij Audacia. Verzorger Jos Hesselberth zakte voor de wedstrijd in de kleedkamer in elkaar. Hij is naar het ziekenhuis gegaan en het gaat ondertussen weer goed met hem. Via Audacia-trainer Hans Richters liet hij weten dinsdag alweer bij de training te kunnen zijn.

Viola – Tuldania 0-1 (0-0). 63. Rien van de Wouw 0-1.

,,We verliezen vier keer op rij, dus moesten we wel reageren tegen de hekkensluiter. De afgelopen weken stond de deur vaak open bij ons achterin en die hebben we vandaag redelijk goed dichtgehouden. Echt goede kansen krijgen ze niet en het stond in de organisatie goed bij ons, dus daar ben ik zeker tevreden mee”, zei Tuldania-trainer Kees Mollen.

Door de overwinning nam Tuldania weer wat afstand in de strijd, in hoeverre dat al speelt, om degradatie. Viola staat nog altijd om een punt en Tuldania nu op negen.

RKDSV – Chaam 1-2 (0-0). 90+1 Rens Timmermans 1-2.