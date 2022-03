Jong Brabant - OVC'26 gestaakt in de 107e minuut, scheidsrechter voelde zich bedreigd na rode kaart voor OVC

Vierde klasse DHet was een verhitte middag in Berkel-Enschot. in minuut 107 werd de wedstrijd gestaakt door de scheidsrechter. De reden is niet helemaal duidelijk, want beide trainers wilde weinig kwijt over de situatie. Er werd maar weinig gevoetbald in de tweede helft randzaken waren belangrijker volgens Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard. Volgens Rob van der Kaaij, trainer van OVC, was het een on-man-show van de scheidsrechter.

De wedstrijd Jong Brabant – OVC‘65 is in de 107e minuut gestaakt bij een stand van 2-3. 12. Gijs Staps 1-0, 25. Brian Verheem 1-1, 35. Brian Verheem 1-2, 102. Bram Arents 2-2, 107. Brian Verheem 2-3.

Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard: ,,Hoe deze wedstrijd is gelopen is wel het dieptepunt uit mijn trainerscarrière. Voetballend gezien kunnen we het onszelf wel verwijten dat we het niet hebben kunnen winnen. In de tweede helft hebben we al met al 10 minuten effectieve speeltijd gehad door allerlei randzaken. Verder wil ik niet te veel woorden vuil maken aan deze wedstrijd. Ik was in staat om het veld af te lopen, maar dat heb ik niet gedaan.”

OVC-trainer Rob van der Kaaij: ,,Wij waren in deze wedstrijd helemaal niet blij met de scheidsrechter en dat is nog zacht uitgedrukt. Ik vind het nog knap hoe rustig wij zijn gebleven. Normaal gesproken zeur ik niet graag over scheidsrechters maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

OVC'26 kreeg negen gele kaarten en drie rode, waarvan twee rode voor de staf. De scheidsrechter gaf na de 2-3 een tweede gele kaart aan een speler van OVC'26 en kort daarna besloot hij te staken omdat hij zich bedreigd voelde.

SV Reeshof - Viola 5-1 (1-0) 25. Donders 1-0, 55. Geuze 2-0, 75. Caron 2-1, 77. Donders 3-1, 82. Jansen 4-1, 85. Donders 5-1.

Volgens Reeshof-trainer Jurgen Bouwens had zijn ploeg veel te verduren gehad met corona en de inhaalwedstrijd op donderdag. ,,Dat zag je ook aan het te lage tempo en de hoeveelheid foute ballen”, vertelde de oefenmeester. ,,Het was een moeilijke wedstrijd, we kwamen er lastig in. Maar de laatste tien minuten liepen we uit.’’

Viola-speler Martijn Kock kwam op het begin van de wedstrijd erg dichtbij een doelpunt, nadat hij vanaf 16 meter tegen de lat schoot. ,,We hadden de eerste twintig minuten echt een paar goede kansen, maar daarna hadden zij veel balbezit en renden wij er vooral achteraan’’, vertelde Kock. ,,Na de 2-1 geven wij eigenlijk drie doelpunten weg, dat was niet nodig geweest.’’

Chaam - Berkdijk 2-2 (0-2) 10. Van Seeters 0-1 35. Sulun 0-2 71. 1-2 85. 2-2. Rood: Staats van Berkdijk en Elias, trainer van Berkdijk.

Zeventig minuten lang deelde rood en zwart de lakens uit bij Chaam. Aron van Seeters en Sezer Sulun drukte dat uit in doelpunten. ,,Maar twee, het hadden er veel meer moeten zijn”, vond trainer Pieter Elias. Daarna ging het een paar minuten tijd mis. Chaam maakte er uit het niets weer een echt potje van, in de slotfase kreeg Rob Staats zijn tweede gele kaart. ,,Daar ontstond wat tumult over, moest er even worden afgekoeld. Uiteindelijk raakten we de kluts kwijt.” Zelfs Elias ging te veel mee in de emoties: hij kreeg een tweede gele kaart. ,,Ons werd een zuivere pingel onthouden, tien seconden later scoorde Chaam de gelijkmaker. Daar was ik goed van over de emmer.”

Riel – WSJ 2-1 (1-1) 13. Harrie Hesselberth 0-1, 25. Hero Maas 1-1, 72. Sherdi Gordon 2-1.

Rieltrainer Nick van Vugt: ,,Het was lastig voetballen op een kurkdroog veld. Daar zijn we slim mee omgegaan door vaker dan normaal voor een hoge bal te kiezen. In de eerste helft was WSJ de bovenliggende partij hoewel wij wel op gelijke hoogte komen door Hero Maas die scoorde in zijn basisdebuut. In de tweede helft gaan we steeds beter voetballen. Nadat we verdiend voor kwamen missen we helaas nog wat kansen om de score verder uit te breiden.”

WSJ trainer-Theo de Jong: ,,Hoewel ik vond dat Riel goed speelde denk ik dat wij door ons eigen toedoen de wedstrijd verliezen. Zeker voor rust hielden we Riel ver van de goal en creëren een aantal goede mogelijkheden. Na rust ging het bij ons minder lopen. Als we de kansen gewoon benutten denk ik dat we hier hadden moeten winnen.”

Audacia – Blauw Wit’81 2-2 (2-2) 10. Toby Netten 0-1, 23. Ruud van Boxtel 0-2, 35. Harm Embregts 1-2, 40. Alex Aarts 2-2.

Audacia trainer Hans Richters: ,,We begonnen eigenlijk pas aan de wedstrijd toen we al met twee doelpunten achter stonden. Vanaf dat moment begonnen we duels te winnen en kwamen we ook snel weer langszij. In de tweede helft raken zij nog tweemaal het houtwerk. Al met al zijn wij tevreden met het punt.”

Blauw Wit’81 trainer Sofus de Rooij: ,,De jongens begonnen echt goed aan de wedstrijd. Halverwege de eerste helft staan we dik verdiend op voorsprong. Helaas denken daarna denken teveel spelers dat het met een stapje minder ook wel goedkomt en geven we de voorsprong helemaal weg. Na rust hebben we er alles aan gedaan om het nog om te keren. Erg jammer van het onnodige puntverlies.”

GSBW – Gesta 5-1 (4-0) 4. Denzel van Houten 1-0, 6. Bradley Luijten 2-0, 39. Denzel van Houten 3-0, 41. Simon Brands, 48. Gesta 4-1, 61. Danilo Farci 5-1.

GSBW trainer Patrick Marcelis: ,,Na de nederlaag van afgelopen donderdag heeft de ploeg vandaag een uitstekende reactie. In de eerste helft waren we heer en meester en komen al heel vroeg op voorsprong. Na rust hoeven wij wat minder omdat de wedstrijd al wel gespeeld was en krijgen we al snel een tegengoal waar ik wel van baal. Al met al ben ik super tevreden met de wedstrijd vandaag. Extra trots ben ik op de jongens die vandaag onze geblesseerden vervingen zoals Rick van Amelsfoort en Danny van Laarhoven.”

Gloria – Were Di 0 – 2 (0-0) 75. Lars Kraneveld 0-1, 78. Jochem de Weijer 0-2.

Gloria trainer Roland Peij: ,,Ik vond dat wij deze wedstrijd de bovenliggende partij waren. Vlak na rust werd onze 1-0 in mijn ogen onterecht afgekeurd. Nadat we op achterstand kwamen probeerden we door wat extra risico te nemen terug te komen in de wedstrijd. Helaas liepen we daardoor tegen de tweede tegengoal aan.”

Were Di trainer Ivo Bouckaert: ,,Voor rust hadden we de wedstrijd al moeten beslissen, al kregen zij ook een hele grote kans die onze keeper Nick Verzijl heel goed pakte. Na rust kwamen zij beter uit de kleedkamer dan wij. We hadden een beetje geluk dat hun doelpunt werd afgekeurd, maar daarna kwamen we verdiend voor en heel snel ook de tweede goal. Ik denk voor ons een verdiende overwinning in een lastige wedstrijd.”