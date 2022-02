Jong Brabant pakt periodetitel, Haarsteeg verliest restant inhaalduel

3B + 4DHet restant van de inhaalduel in de derde klasse B tussen Haarsteeg en Waspik is geëindigd in een kleine nederlaag voor de thuisploeg. Het duel tussen Blauw Wit’81 en Jong Brabant eindigde in een ruime uitzege voor Jong Brabant. Die club pakte zodoende de periodetitel.

3B, Haarsteeg - Waspik 0-1 (0-0) 60. Molenschot 0-1.

Het restant van de wedstrijd tussen Waspik en Haarsteeg werd bij Haarsteeg ingehaald wegens de verlichting. Hierdoor had Waspik-trainer Emiel Heefer goed zicht op zijn equipe. ,,De eerste helft hadden we veel moeite met het dynamische spel van Haarsteeg’’, vond Heefer. ,,Ze durven 1 op 1 te spelen, waardoor ze aanvallend erg dreigend zijn.’’ Echte grote kansen leverde het volgens de oefenmeester niet op. ,,In de tweede helft konden we ons aanvallend beter onder die druk vandaan voetballen, wat resulteerde in enkele grote kansen en vervolgens het doelpunt.’’

Ook Haarsteeg-trainer Ercument Metin zag zijn ploeg in de eerste helft goed spelen. ,,Maar helaas scoort Waspik uit een omschakeling’’, sprak de trainer. ,,We hebben veel mogelijkheden gehad, maar niet benut’’, wat volgens de trainer lag aan scherpte en een gebrek aan overzicht. ,,Een gelijkspel was minimaal terecht geweest.’’

4D, Blauw Wit’81 - Jong Brabant 0-3 (0-1)

Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard had moeite met de woorden te vinden, nadat zijn ploeg de periodetitel binnenhaalde. ,,Euforisch natuurlijk’’, jubelde de trainer. ,,Ik denk ook verdiend gedurende de periode. Ik ben trots op het team, hoe zij de taken al het hele seizoen uitvoeren. Of dit het begin is, dat weet ik niet.’’

Volgens de trainer heeft zijn team de afgelopen periode veel teleurstellingen moeten ondergaan. ,,Deze wedstrijd is drie keer verzet en zou vanavond, als Blauw Wit niet had meegedacht, ook waarschijnlijk weer verzet moeten worden. Hoe de jongens ook daarmee zijn omgegaan, vind ik heel knap.’’

Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij was teleurgesteld na de wedstrijd, maar zag wel zijn equipe goed uit de startblokken komen. ,,De eerste helft speelden we gedisciplineerd, maar door een moment van verslapping komen we nog voor rust achter’’, zei de oefenmeester. ,,Na rust moesten we meer risico nemen en kwam er meer ruimte vrij voor de tegenpartij, waar ze goed van hebben geprofiteerd.’’ Het aantal kansen wat zijn eigen ploeg creëerde was te weinig, volgens de trainer.