Jong Brabant wint gemakkelijk van WDS'19 en kan zich op gaan maken voor de halve finale tegen BSC

Promotie:

Jong Brabant - WDS’19: 6-0 (3-0). 9. Thomas Straatman 1-0, 34. Thijs Maas 2-0, 44. Gijs Staps 3-0, 48. Tim Suos 4-0, 80. Jente Roorda 5-0, 89.Sander Janssen 6-0.

Een verdiende overwinning, vond trainer Boy van den Boogaard. Zijn selectie wist wat er gedaan moest worden. ,,Al vanaf februari, toen we de eerste periode wonnen, wisten we dat deze wedstrijden er aan zaten te komen. Ik had de luxe om vanwege de stand nog een paar jongens in te brengen.”

Dankzij de zege speelt Jong Brabant donderdag de volgende ronde van de play-offs om promotie naar de derde klasse. ,,Promoveren is al sinds de start van het seizoen de doelstelling. Hoe dat dan moet gebeuren, dat maakt niet uit.”

DIA – Blauw Wit’81 2-0 (0-0). 66. 1-0, 78. 2-0.

Blauw Wit’81 had het in de eerste helft wat lastig met de counters van DIA, en creëerde zelf te weinig om gevaarlijk voor de goal te komen. Pas in de tweede helft kwam het duel op gang, zo concludeerde Blauw Wit-coach Sofus de Rooij: ,,We kwamen meer en rustiger aan de bal, en bleven weinig weggeven. We kregen zelfs een grote kans, maar de bal werd op het nippertje van de doellijn gewerkt door DIA.” Niet veel later maakte de thuisploeg de 1-0 na een glijpartij van de Blauw Wit-defensie.

,,We gingen meer op de aanval spelen, maar daardoor ontstonden er ook meer ruimtes,” zag De Rooij, ,,en daar profiteerden ze opnieuw van. Hun spits heeft veel individuele klasse.” Ondanks een nog aanvallender strijdplan, werd er niet meer gescoord door Blauw Wit. Wel kreeg het nog een grote kans, maar de DIA-doelman keerde die poging met zijn knie.

Spoordonkse Boys – DOSL 1-3 n.v. (0-0). 55. Roel van Nunen 1-0, 85. 1-1, 92. 1-2, 116. 1-3.

In de eerste helft was er niet veel spektakel in Spoordonk. Pas tien minuten na de rust ontstond de eerste echte doelpoging. Roel van Nunen mocht de bal op de penaltystip leggen na een overtreding, en die uitgelezen kans verzilverde hij feilloos. Het leek Spoordonkse Boys om deze voorsprong vast te houden, was ook de conclusie van Boys-coach Coen Vos: ,,Maar uit het niets scoorden zij vijf minuten voor het einde de gelijkmaker, dat was echt heel erg balen.”

Mede door die late gelijkmaker ontstond er een heuse slijtageslag voor Spoordonkse Boys in de verlenging. ,,We kwamen duidelijk te kort, en kregen al snel de 1-2 om de oren”, omschrijft Vos. In de slotfase plaatste de thuisploeg Roy van Ham nog in de spits, maar de bal viel niet meer goed. ,,Het werd in minuut 116 zelfs nog 1-3 voor DOSL. Het is helaas niet wat we gehoopt hadden, maar we konden vandaag niet brengen wat normaal wel lukte. Gelukkig kunnen we wel terugkijken op een goed seizoen”, besluit de naar Tuldania vertrekkende Vos.

Cito – EWC’46 2-6 (2-2) 3. 0-1, 25. Cabael 1-1, 32, 1-2, 37. Alici 2-2, 83. 2-3, 86. 2-4, 89. 2-5, 90. 2-6

Cito werd vooraf gezien als de grote titelkandidaat in 4H, maar werd uiteindelijk teleurstellend derde. Trainer Yavuz Demirci spaarde in de laatste weken veel spelers met het oog op de play-offs, maar dat heeft niet geholpen. Cito ging hard onderuit tegen EWC’46. ,,De jongens hebben er alles aangedaan, maar het mocht helaas niet zo zijn”, zegt Demirci. ,,De uitslag was geflatteerd, want we echt veel kansen gehad. Maar als je ze niet maakt dan wordt het lastig. Zij maken de kansen wel af en dat was het verschil in deze wedstrijd”, geeft de teleurgestelde trainer aan. ,,Er gaan ook een paar spelers stoppen en we hadden graag op een wat positievere manier afscheid genomen.”

SV Milsbeek – Vesta’19 1-4 (0-2) 31. Zegers 0-1, 41. De Vocht 0-2, 50. 1-2, 53. De Loyer 1-3, 58. De Loyer 1-4

SJO/SSA Vesta’19 won vorige week de periodetitel en wist zich daardoor te verzekeren van een plek in de nacompetitie. In de eerste ronde speelden ze tegen SV Milsbeek en wonnen vrij makkelijk. ,,We zijn eigenlijk niet echt in de problemen gekomen”, zegt Vesta-trainer Mark Strik. ,,In de eerste twintig minuten hadden we het moeilijk, maar toen hebben we omgezet om onder hun druk uit te komen en dat werkte. Normaal gesproken doen we dat nooit, maar nu was het nodig”, zegt Strik. In de tweede ronde neemt Vesta het op tegen Neerkandia en daar is Strik wat minder blij mee. ,,De wedstrijd wordt op een donderdag gespeeld en is bijna een uur rijden vanaf ons. Dat is voor veel jongens onhandig vanwege werk”, geeft Strik aan.

Behoud:

BMC - Jan van Arckel 1-2 (0-1). 26. De Groot 0-1, 51. Verhoeven 1-1, 87. Van Velzen 1-2.

Een zinderende slotfase in Berlicum. Martijn Klerks schoot Jan van Arckel vlak voor tijd naar de volgende ronde in de nacompetitie. De 2-2 leek diep in de extra tijd nog te vallen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Onterecht, volgens BMC-trainer Ton Berens. ,,Voor de zoveelste keer dit seizoen zit de arbitrage tegen.” Na de overwinning speelt Jan van Arckel komende donderdag uit tegen Avesteyn. ,,Ik ken ze een beetje”, vertelde Jan van Arckel-trainer Giel Goesten. ,,Maar er is echt geen pijl op te trekken.” Bij winst wacht zondag op neutraal terrein de winnaar van Vessem - Dommelen.