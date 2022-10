Jong en oud genieten volop bij nog ongeslagen Heeswijk

Blauw Geel'38 in spectacu­lair duel naar belangrij­ke winst

Blauw Geel'38 leek in een intens duel met het sterke VVSB aan het kortste eind te trekken want de Veghelaren keken een kwartier na rust tegen een 0-2 achterstand aan. Uiteindelijk wist het team van trainer Niels van Casteren alsnog met 3-2 te winnen. De grote man was Ben van den Nieuwenhof die de verlossende goal maakte en andere treffers voorbereidde.

