Jong FC Den Bosch bezorgt koploper lastige middag, geplaagd Achilles Veen in eigen huis onderuit

Bijzonderheid van de wedstrijd: Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven was van mening dat een aantal tegengoals in Volendam voorkomen hadden kunnen worden. ,,Sowieso krijgen we tot op heden te veel doelpunten tegen. Het is geen schande dat we van de koploper hebben verloren, maar daar moeten we wel mee aan de slag”, aldus Van der Ven.