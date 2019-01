Jong FC Den Bosch haalt met Schet en Rodriguez twee directe versterkingen

Vanwege een gebrek aan perspectief besloot Schet om het voor gezien te houden in Zwolle. Een proefperiode bij FC Den Bosch leverde hem vervolgens een contract op tot het eind van dit seizoen. Saillant detail is dat de rappe buitenspeler tijdens zijn competitiedebuut direct trefzeker was. Schet noteerde voor eigen publiek de 2-0 tegen subtopper ‘s-Gravenzande.