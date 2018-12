Jong FC Den Bosch rekent af met XerxesDZB, Achilles Veen laat zich in slotfase verrassen

Moment van de wedstrijd: Volgens Jong FC Den Bosch-coach Erik van der Ven was dat de 0-1 van Imran Oulad Omar, die scoorde vanaf elf meter. ,,We speelden tegen een opponent die knokte voor elke meter. Hoe langer het 0-0 blijft in dit soort wedstrijden, hoe meer je tegen jezelf en tegen de klok gaat voetballen. Gelukkig konden we na rust het verschil maken”, analyseerde Van der Ven.