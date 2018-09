Jong FC Den Bosch start competitie met doelpuntrijk gelijkspel

hoofdklasse A Achilles Veen begint met een overwin­ning

19:53 Achilles Veen is het nieuwe seizoen in de hoofdklasse A goed begonnen. De Veeners wonnen met 2-1 van Nootdorp. In de eerste helft opende Sen Aerts de score. Uit een dieptepass van Roel de Kruijk wist Aerts af te ronden: 1-0.