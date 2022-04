Jonkies van Vorstenbossche Boys winnen tweede periode

NLC’03 – Vorstenbossche Boys 0-1 (0-0) 75. Van den Tillaart, Bijz: Rode kaart 81. Marvin van Heeswijk (Vorstenbossche Boys, twee keer geel)

In een echte vechtwedstrijd wist Vorstenbossche Boys het hoofd koel te houden en pakte de tweede periode. ,,Ik ben blij dat we wonnen, want NLC’03 speelde vrij agressief”, zegt trainer Dennis Meier. ,,Marvin van Heeswijk kreeg echt een paar rotschoppen te verwerken. Uiteindelijk protesteerde Marvin een paar keer en kreeg hij rood van de scheids. Onbegrijpelijk”, zegt Meier.

Ook NLC-trainer Willem van Kreij was niet te spreken over de arbitrage. ,,In de laatste minuut kregen wij een penalty, maar dat werd teruggedraaid omdat de grens van hun ergens anders voor vlagde. Ik vond het vreemd dat de scheidsrechter de grensrechter geloofde en vond dat hij zijn eigen beslissing moest nemen”, zegt Van Kreij.

Cito- Festilent 1-0 (1-0) 30. Ferhat Coskun

,,Coskun scoorde zo’n beetje vanaf de achterlijn, waardoor we eindelijk een keer kregen wat we verdiende”, gaf Cito-aanvoerder Murat Korkmaz aan. ,,Het was vanwege de ramadan ook een zware wedstrijd voor ons”. Festilent-trainer Tom Jacobs vond dat zijn ploeg matig speelde. ,,Zij hebben de wedstrijd vakkundig doodgemaakt en wij kwamen er niet doorheen.”

SCMH – Juliana Mill 2-2 (1-1) 10. T. Kanters 1-0, 12 1-1, 50. 1-2, 85. R. Kanters 2-2

,,Eindelijk scoren we zelf een keer in de slotfase”, zegt SCMH-trainer Stan Vos. ,,Een puntje was ook wel verdiend”. Mede door een mooi geplaatst afstandsschot van 25 meter pakte SCMH een puntje.

Gassel – Achilles Reek 5-2 (5-2) 10. 1-0, 17. 1-1 Niek van Heck, 19. 2-1, 28. 3-1, 40. 4-1, 41. 5-1, 42. Van der Wijst 5-2 (pen)

,,Bij ons liep het niet vandaag en bij Gassel zat alles mee”, zegt Achilles Reek-trainer Frank Nelissen. Hij zag een bijzondere eerste helft met maar liefst zeven doelpunten. ,,Na de 2-1 van hun waren wij de weg kwijt. Bovendien vloog alles er in van Gassel en speelde de keeper van hun een geweldige wedstrijd”.

Herpinia – FC De Rakt 0-0 (0-0)

,,Het was eenrichtingsverkeer”, zegt De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,We hadden veel de bal en drongen aan, zonder echt grote kansen te krijgen.” Herpinia-trainer Maarten Hendriks was tevreden met een punt. ,,We hadden enigszins geluk vandaag, want in de tweede helft was er een bal van hun net wel of niet over de doellijn. Blij dat het geen doelpunt was”, zegt Hendriks.

SJO/SSA Vesta – SES 1-2 (1-1) 30. De Loyer 35. 1-1, 50. 1-2

,,We hadden de kansen vandaag af moeten maken”, vond Vesta-trainer Mark Strik. ,,We zijn op twee momenten na niet in de problemen geweest. Helaas lijd je de eerste thuisnederlaag door die twee momenten.”

Ulysses – SIOL (0-1) 22. 0-1

,,De scheids floot echt goed vandaag, maar dat gold niet voor de grensrechter van SIOL”, zegt Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,Hij gaf een achterbal, terwijl de bal nooit achter was geweest. Uit die situatie viel een doelpunt, waardoor we verloren. We hadden wel een punt verdiend.”