Jordy Rosenbrand scoort zijn honderdste voor NEO'25, GDC één punt verwijderd van nacompetitieticket

zaterdag 3DNa veertien seizoenen is het Jordy Rosenbrand gelukt. De spits, die de laatste vier seizoenen steeds de dubbele cijfers haalde in de competitie, scoorde tegen Merlijn (zijn favoriete tegenstander) zijn 99ste en 100ste doelpunt in het shirt van NEO'25.

SV Capelle - Haaften 2-5 (1-2). 1. Ate Zijlmans 1-0, 10. Danny Verwolf 1-1, 44. Matthijs Donker 1-2, 60. Michael Smit 1-3, 78. Christian van Hilst 2-3, 85. Thijmen Gerringa 2-4. 90+4. Danny Verwolf 2-5.

Haaften keek al snel tegen een achterstand aan. Begin dit seizoen stond dat gelijk aan een stevige nederlaag voor de gasten, die aan een serieuze opmars bezig zijn. Danny Verwolf en Matthijs Donker draaiden de boel nog voor rust om.

SV Capelle moest in de achtervolging, kwam terug tot 2-3, maar kreeg nul op het rekest van Haaften. De zege kreeg ook nog eens een gouden randje toen Michael Smit uit een hoekschop de bal, gedragen door de straffe wind, over de verbouwereerde doelman van SV Capelle in de netten schoot.

“Na een kwartier gaven we niet meer thuis", zei SV Capelle-trainer Antoin van Pelt. “Na rust moesten we aanvallen, dat kwam de snelle aanvallers van Haaften goed uit helaas. We liepen tegen een onverwacht tegendoelpunt aan, waarna de wedstrijd was gespeeld.”

NOAD’32 - GDC 0-2 (0-0). 78. Jelle Bouman 0-1, 90+3. Joost van Rooijen 0-2.

De afgelopen negen wedstrijden had GDC slechts eenmaal op het Korenzand gewonnen. Dat er weer eens drie punten werden opgestreken, had ook met enig geluk te maken. Beide ploegen staken veel energie in deze derby, maar voetballend hield het niet over. Kansen waren er maar sporadisch. Exemplarisch was dan ook het openingsdoelpunt van de de koploper. Na een vrije trap werd de bal nogmaals in het strafschopgebied gepompt. Die viel pardoes voor de voeten van Jelle Bouman: 0-1.

Volledig scherm Noad'32 - GDC © Jan Noorlandt

De tweede treffer was er een van zo’n grote schoonheid die niet in het beeld van de wedstrijd paste. Op de linkerflank swingde invaller Stefan Storchart voorbij drie verdedigers, zijn voorzet afgemeten. Joost van Rooijen hoefde maar in te tikken.

Sparta’30 - Vuren 0-4 (0-2). 15. Bas van der Vliet 0-1, 30. Bart Muilenberg 0-2, 87. Lorenzo Kooiman 0-3, 90+3. Bjorn Paul 0-4. Rood: 90+4. Richard van Stigt (Sparta’30).

De voortekenen waren al niet gunstig voor Sparta’30 voor de kelderkraker tegen hekkensluiter Vuren. Anthony van Wijk was afgelopen week voor de tweede keer aan zijn enkel geopereerd; Lennard van Andel was met vakantie. Eenmaal op achterstand was er geen redden meer aan. “Al jaren kijken we naar beneden, toch redden we telkens weer”, sprak Sparta'30-trainer Mark van Noorloos zich moed in na afloop. “Ik ben benieuwd of dat weer gaat lukken. We zijn heel veel ervaring kwijtgeraakt, spelers die wisten wat er bij degradatievoetbal komt kijken.”

NEO’25 - TSVV Merlijn 2-0 (1-0). 34. Jordy Rosenbrand (pen.) 1-0, 54. Jordy Rosenbrand 2-0.

Vorige week, in de wedstrijd tegen Haaften, eiste spits Jordy Rosenbrand de bal op toen NEO’25 een strafschop mocht nemen. “Hij neemt ze nooit, zelfs met vrije trappen bemoeit Jordy zich niet”, vertelde een verbaasde NEO'25-trainer Stefan Brok. Totdat het kwartje viel. “Jordy aasde op zijn honderdste doelpunt. In Haaften pakte hij er twee mee, tegen TSVV Merlijn weer. Nummer 99 en 100.”

De club waardeerde zijn spits met een speciaal shirt met nummer 100. En een Gouden Schoen, afgekeken van de gelijknamige schoen voor de Europese topscorer. Bekijk hier de 2-0 én honderdste doelpunt van Rozenbrand:

Trainer Brok vindt het een knappe prestatie. “Jordy moet het dus niet hebben van de standaardsituaties, het zijn bijna allemaal velddoelpunten. Voor ons is hij van heel grote waarde.” Dat wijst de afgelopen vier wedstrijden wel uit: vier keer winst, vijf doelpunten van Rosenbrand.

BLC - Zwaluwe 4-0 (2-0). 36. Niels Nagtzaam 1-0, 44. Jori Pallada 2-0, 67. Niels Nagtzaam 3-0, 87. Jori van den Berk 4-0. Rood: 60. Zwaluwe (2x geel).

BLC kan met een goed gevoel de carnavalsbreak in, tegen Zwaluwe kende het weinig moeite. “Voor de rust hadden we er meer moeten scoren, want we hadden de wind mee. Daarna deden we het eigenlijk nog beter. Niks weggegeven en twee keer gescoord.”

GVV’63 - MVV’58 4-0 (2-0) 10. Daniël Bouma 1-0, 35. Maverick van Maaren 2-0, 60. Maverick van Maaren 3-0, 75. Jeffrey van der Meijden 4-0.

Dat MVV’58 leunt op de doelpuntenproductie van spits Morris van den Brink is een publiek geheim. De pas negentienjarige Hidde Boersma kreeg van GVV’63-trainer Denny van Geffen de taak om die angel eruit te halen. Dat lukte, GVV’63-doelman Maikel van Tuijl hoefde amper in actie te komen. Voor zijn collega lag dat een slag anders. Binnen tien minuten liet Daniël Bouma hem de gang naar het net maken. Maverick van Maaren, twee keer, en Jeffrey van der Meijden herhaalden dat nog maar eens: 4-0.

“Een goede overwinning”, oordeelde GVV’63-trainer Denny van Geffen, die hoopt dat op 7 maart NEO’25 stunt bij GDC. “Enkel dan hebben we nog een kans op de tweede periode.”

BZC’14 - ONI (0-3). 7. Lars van der Kletersteeg 0-1. 12. Jelle Horsten 0-2, 15. Jelle Horsten 0-3.

Beide ploegen bakten er na de winterstop vooralsnog weinig van. De ploeg uit ’s-Gravenmoer had dit kalenderjaar zelfs nog geen punt gepakt. BZC’14 had een dergelijk traject afgelegd. Afrekenen met die negatieve spiraal, dat leek dus mogelijk voor de fusieclub uit Brakel.

Binnen een kwartier lag dat goede voornemen volledig in duigen. “Het eerste kwartier heb ik van mijn ploeg veel te weinig beleving gezien”, vond Hans de Jong, trainer van BZC’14. “Ook misten we een strafschop. Ik had niet verwacht dat we tegen ONI punten zouden pakken.”