Jori van den Berk en Luc Pelleboer op schot voor BLC, forse nederlaag BZC’14 op bezoek bij promovendus

MVV’58 – TSVV Merlijn 4-0 (2-0) 1. MVV’58 1-0, 45. MVV’58 2-0, 58. MVV’58 3-0, 79. MVV’58 4-0.

TSVV Merlijn had de nodige pech tegen MVV’58. “Vanwege werkzaamheden aan de A2 deden we er anderhalf uur over om daar te komen”, zag TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl. “Verder had ik nog geen half basisteam. Mijn aanvoerder was geschorst, twee spelers zaten met examens en wat blessures”, somde de verliezend trainer op.

BLC – Haaften 8-2 (3-2) 7. Jori van den Berk 1-0, 11. Luc Pelleboer 2-0, 16. Thijmen Gerringa 2-1, 35. Brian de Gier 44. Matthijs Donker 3-2, 55. Van den Berk 4-2, 77. Pelleboer 5-2, 83. Piet Vollebergh 6-2, 88. Pelleboer 7-2, 90. Joeri Minkels 8-2.

In de 90ste minuut schoot Joeri Minkels met een geweldige pegel vanaf eigen helft de bal tegen de touwen. Alle spelers doken op hem, alsof hij de winnende had gescoord. “Dat is momenteel de beleving in deze spelersgroep”, aldus BLC-trainer John Huisman. Hekkensluiter Haaften kreeg in vier wedstrijden al negentien doelpunten tegen. “De schuld leg ik niet bij mijn defensie”, zegt trainer Bart Fransen. “Als je middenveld zijn verdedigende taken verzaakt, dan ben je gezien.”

GDC – Zwaluwe 2-0 (2-0) 21. Joost van Rooijen 1-0, 38. Tom van Rijswijk 2-0.

GDC-trainer Edin Curic was benieuwd hoe zijn formatie zou reageren na de deceptie van vorige week bij Sparta’30. “Dat hadden de jongens kennelijk geparkeerd”, zag Curic, “want we speelden zoals altijd met veel snelheid, hoge pressing, acties maken. Voor de rust was de wedstrijd al gespeeld.”

ONI – BZC’14 6-2 (2-1) 4. Bert van Dalen 0-1, 24. Sander de Bont 1-1, 42. De Bont 2-1, 56. Jelle Horsten 3-1, 62. Jasper Gouda Quint 3-2, 63. De Bont 4-2, 72. Jaap van der Waarden 5-2, 90. Yeswindum Gire 6-2.

Sander de Bont had ONI vorig seizoen met 63 doelpunten naar het kampioenschap geschoten. “Ik dacht: het zal wel meevallen met die topschutter. Hij bewees echter het tegendeel. Ik zeg niet snel dat iemand goed, is, maar die De Bont is een klasbak. Hij maakte met drie doelpunten het verschil in een wedstrijd waarin we best aardig speelden”, zegt BZC-trainer Hans de Jong.

NOAD’32 – Sparta’30 3-0 (0-0) 68. Wessel van de Boom 1-0, 75. Jalal Boujamaa 2-0, 80. Jeroen Verschuren 3-0.

“Dat we niet scoorden, zegt al genoeg”, aldus Sparta’30-trainer Van Noorloos. “NOAD’32 anticipeerde op onze snelle spitsen en speelde maar met anderhalve aanvaller.” NOAD’32-trainer Rob van Loon had informatie ingewonnen bij zijn conculega Edin Curic van GDC. “Hij wist me te vertellen dat ze niet op de counter moest laten spelen. We timmerden daardoor achterin de boel dicht en lieten Sparta’30 het spel maken. We versloegen ze met hun eigen wapens.”

SV Capelle – Vuren 3-3 (2-0) 18. Roy van Delft 1-0, 26. Vicente Ndongala 2-0, 58. Van Delft 3-0, 75. Bart Muilenburg (pen.) 3-1, 84. Muilenburg 3-2, 90. Bas van der Vliet 3-3.

Een 3-0 voorsprong werd door SV Capelle in het laatste kwartier te grabbel gegooid. Twee weken geleden overkwam dat de blauw-witten ook, toen kwam MVV’58 in de slotminuten terug van een 2-0 achterstand. “Kennelijk waren we niet opgewassen tegen ploegen die bloed ruiken als ze een doelpunt maken”, denkt trainer Antoin van Pelt. “In ieder geval was het knap vervelend.”

NEO’25 – GVV’63 3-2 (1-1) 35. Jeffrey van der Meijden 0-1, 44. Nicky van Wanrooij 1-1, 64. Jordy Rosenbrand 2-1, 75. Patrick Kooijman 2-2, 85. Julian Vos 3-2.

“We hebben op alle fronten te weinig gebracht”, vond GVV-trainer Denny van Geffen. “We zijn door de ondergrens gezakt.” GVV werd door de kenners gezien als een kampioenskandidaat. Dat komt er helemaal niet uit. “We hebben kwaliteit genoeg, kennelijk geloven we erin dat alleen met mooi voetbal de punten binnenvallen. In de derde klasse wordt meer gevraagd, heel hard werken. Dat zag ik vandaag niet terug. Dit kan niet, het móet anders. Ja, ik mag mezelf ook verwijten dat het niet lekker draait.”