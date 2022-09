Jos Peltzer bekroont eerste basisplaats en bezorgt OSS'20 zege

In een door de gastheren gedomineerde eerste helft was het Peltzer die vlak voor rust een corner binnenkopte: 1-0. Vlak na de kantwissel werd hij eerst gevloerd om daarna meteen de toegekende strafschop te verzilveren: 2-0. De Haan: ,,Unitas probeerde het daarna wel maar we kwamen niet in de problemen.” De trainer had het iets anders neergezet. ,,Ja, we speelden in een 4-4-2 vandaag, die mogelijkheden hebben we.” Gezien de kwaliteit binnen zijn selectie was het lekker om weer vijf keer te wisselen. Of toch niet? ,,Van mij mogen we op zich weer terug naar drie keer gaan. Al kan het soms een voordeel zijn voor ons.”