Kain (17) is de benjamin bij SC 't Zand: ‘Andere meiden voelen zich oud’

Zilveren Schoen Voorsprong van Koenen slinkt, goalget­ters vinden het doel steeds vaker

14 oktober Rémon Koenen blijft ondanks zijn absentie van dit weekeinde de ranglijstaanvoerder in de Zilveren Schoen. De Achilles Veen-speler heeft een hamstringblessure en stond deze week aan de zijlijn. Naaste achtervolgers Tim Saaman en Jos Peltzer scoorden wel, maar haalden Koenen niet bij of in.