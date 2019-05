Kansen zijn aan Jong FC Den Bosch niet besteed

Zaterdag 2F Nivo Sparta stelt twee minuten voor tijd koppositie veilig

20:19 Frenk Schaap zorgde er zaterdag voor dat Nivo Sparta ook na 24 duels de koploper is in de tweede klasse F. Als hij in de slotfase niet had gescoord dan was Papendrecht de nieuwe koploper geweest. Nu heeft Nivo Sparta twee punten voorsprong op Papendrecht en Pelikaan.