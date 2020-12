Karelse geniet vertrouwen van Achilles Veen en tekent bij

Derde Divisie zondag Punt OSS’20 ondanks werelddoel­punt UNA vanaf middenlijn

11 oktober OSS’20 heeft na een 1-3 achterstand met 3-3 gelijk gespeeld tegen UNA. De derde divisionist speelde een ijzersterk laatste halfuur tegen de mannen uit Zeelst. Mart van de Gevel had in de elfde minuut de bal vanaf de middenlijn in het doel geschoten namens de bezoekers.