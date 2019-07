Karelse over bekerloting tegen Hercules: ‘Mooi om met Achilles Veen thuis in de beker te starten’

In zijn tijd als prof haalde Karelse een keer de halve finale en twee keer de kwartfinale van de Nederlandse beker. In zijn eerste seizoen bij Newcastle United wist de doelman ook de halve finale van de FA Cup te bereiken. Een mooi gegeven dus om zo zijn taak als trainer van de zaterdaghoofdklasser te starten in het landelijke bekertoernooi.

,,Ik zag meteen dat Hercules vorig jaar elfde is geworden in de derde divisie zondag”, zegt Karelse. ,,Zij hebben een aantal oud-profvoetballers, maar die hebben wij natuurlijk ook. Verder gaan we bij hun voorbereiding kijken, maar dat zullen zij ongetwijfeld ook bij ons doen. Op die manier bedenken we een plan hoe we ons kunnen wapenen en hun kunnen verslaan.”

Voorbereiding

Karelse begint op 24 juli aan de voorbereiding op het seizoen met de groen-witten en dat lijkt hij te doen met een nagenoeg fitte selectie. ,,Sommige spelers hebben nog wat pijntjes overgehouden aan afgelopen seizoen, maar dat zijn in ieder geval geen grote blessures als kruis- of enkelbandblessures. Verder denk ik dat we wat meer scorend vermogen hebben met deze selectie.”

Zo werden Diego Meerveld en Kevin van Kempen bij OJC weggeplukt en is ook Remon Koenen van Dongen gehaald. ,,We hebben een vrij brede selectie, die ook kwalitatief sterk is. De jongens hebben in de voorbereiding de kans om zich in de basis te spelen.”

Uitstraling