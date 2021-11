Keepers spelen hoofdrol bij Herovina - Leerdam Sport

Bijzonderheid: De beide doellieden maakten er een potje van. Die van Herovina kon zomaar een bal oprapen, maar liet de bal zomaar in het doel rollen. Ook die van Leerdam Sport had de kwaliteiten van een clown. Hij sprintte zijn doel uit om een bal weg te maaien, maar raakte louter lucht. Daardoor kon Wilfred van Maaren de spanning weer terugbrengen. ,,We hebben te weinig gekregen”, vond trainer Marcel de Groot. ,,Dat kunnen we alleen onszelf verwijten, want in elf minuten tijd hebben we drie grote kansen naar de filistijnen geholpen.”