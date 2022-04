Keldonk heeft te kampen met een hoop blessures en laat 15-jarige Sigmans invallen

Vijfde klasse EVeel ploegen hebben te kampen met een blessuregolf door het volle programma. Ook bij Keldonk is dit het geval en al vroeg in de wedstrijd sloeg het noodlot weer toe. Roy van der Heijden moest geblesseerd naar de kant en zijn vervanger was de 15-jarige Sieb Sigmans.

Odiliapeel – Keldonk 1-2 (0-0). 60. Marcel van de Tillaart 0-1, 67. René van den Acker 0-2, 76. Luuk van der Pol 1-2.

,,Het was een aantrekkelijk duel met voor rust wat kleine kansen voor beide teams. In de tweede helft lag het initiatief bij Keldonk en dat bezorgde hen de winst”, vatte trainer Danny Claassen de wedstrijd samen.

,,Na een aardige eerste helft kregen we door enkele omzetting in de tweede helft meer grip op de wedstrijd en op basis van deze fase is de winst in mijn ogen voor ons verdiend”, zag trainer Ruud Fleskens van Keldonk.

Ook bij Keldonk is de nood door vele blessures hoog en daarom moest al vroeg in de eerste helft de 15-jarige Sieb Sigmans voor de geblesseerde Roy van der Heijden het veld in. En de jongeling deed het volgens zijn trainer Fleskens prima. ,,Sieb traint al geregeld met ons mee en hij laat zien dat het een speler is die het voetballen snapt.”

Boerdonk – MVC 0-3 (0-1). 34. 0-1, 65. 0-2, 78. 0-3.

,,Wij waren de betere ploeg maar zij maakten de doelpunten”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Strouken vond de nederlaag onbegrijpelijk. ,,Als we ons normale spel spelen, kunnen we van Bayern München winnen maar nu verliezen we van MVC.”

WHV – VCA 3-3 (1-1). 13. 0-1, 32. 1-1 (e.d.), 64. 1-2, 68. Bart van der Wielen 2-2, 80. Kay van Erp 3-2, 88. 3-3.

,,Een gelijkspel is een goede afspiegeling van de wedstrijd maar het is wel zuur dat we tot vlak voor tijd op voorsprong stonden”, verklaarde trainer Bas van Engelen (WHV) na afloop.

Van Engelen had uiteraard de drie punten graag in Loosbroek gehouden maar kan leven met dit gelijkspel. ,,Bij een overwinning hadden we twee punten gestolen.”