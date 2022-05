Keldonk houdt een uur stand tegen Astrantia, maar heeft geen fitte wissels meer over en verliest ruim

Vijfde klasse EHet was passen en meten voor Keldonk. Het team is enorm gehavend en moest hun best doen genoeg spelers bij elkaar te krijgen. Ze hadden geen fitte wissels meer op de bank en dat was te zien in het scoreverloop. Na een uur brak Astrantia de ban en daarna ging het hard.

Keldonk – Astrantia 0-4 (0-0). 63. 0-1, 72. 0-2, 78. 0-3, 83. 0-4.

,,We hebben een zeer gehavend team en zelfs geen fitte wissels meer als wisselspelers en dat brak ons op. Na een uur spelen was bij ons de pijp leeg en daar maakte Astrantia dankbaar gebruik van”, vatte Roy van der Heijden (wisselspeler bij Keldonk) het duel samen.

VCO – WHV 2-2 (1-1). 10. Roel Huvenaars 1-0, 44. Marco Lunenburg 1-1, 70. Lander Deriemaeker 2-1, 85. Roel Lunenburg 2-2.

,,Nadat we op voorsprong kwamen, hadden we moeten doordrukken en zo het duel voortijdig beslissen. Maar dat lieten we na waardoor WHV in de wedstrijd bleef. In de slotfase kregen we nog open kansen om alsnog de winst te pakken maar ook die werden gemist en dat kwam ons duur te staan”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

Trainer Bas van Engelen was blij met dit punt. ,,We hadden over geluk niet te klagen. VCO was dicht bij de 3-1 en dan was de wedstrijd over maar die bal ging er niet in waardoor we konden blijven knokken voor een punt en dat is gelukt.”

FC Uden – MVC 1-4 (1-1). 6. Marco van de pol 1-0, 9. 1-1, 62. 1-2, 85. 1-3, 89. 1-4.

Trainer Roy Vermeij kon zijn ploeg een goede eerste helft geen vervolg geven. ,,Voor rust waren wij de betere ploeg maar na rust verloren we de controle door enkele gedwongen omzettingen. Nadat we op 1-2 kwamen, speelden we ‘alles of niets’ maar het was MVC dat in de slotfase nog twee keer scoorde.”

De openingstreffer kwam van de voet van Marco van de Pol die zichtzelf daarmee een leuk cadeau gaf want hij was zaterdag jarig.