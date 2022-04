Keldonk krijgt in twee minuten voor tijd en in twaalfde minuut van blessuretijd nog gelijkmaker tegen: ‘Ik dacht al twee keer dat we zouden winnen’

Vijfde klasse EWanneer je in de achtste minuut van de blessuretijd op oorsprong komt zou je toch denken dat de drie punten binnen zijn. Dat dacht Keldonk-trainer Ruud Fleskens ook in het duel met DWSH'18, maar niets was minder waar. In de twaalfde minuut van de extratijd wist de thuisploeg toch no0g de gelijkmaker te maken.

DWSH’18 – Keldonk 2-2 (0-1). 15. René van den Acker 0-1, 88. 1-1, 98. Leon van den Acker 1-2 (pen.), 102. 2-2.

,,Ik dacht twee keer dat we ondanks dat we niet goed speelden de volle buit zouden meenemen maar zowel vlak voor het einde van de reguliere speeltijd als ver in de extra tijd kwam DWSH’18 terug”, vatte trainer Ruud Fleskens van Keldonk het duel samen.

De wedstrijd kreeg nog een toegift want de scheidsrechter liet dertien minuten langer doorspelen waarin beide ploegen een keer scoorden.

Fiducia – VCO 1-1 (0-0). 70. 1-0, 88. Roel Huvenaars 1-1 (pen.). Rood: 75. Sep Schraven (VCO).

,,Ik denk dat beide trainers tevreden zijn met dit punt. Fiducia kreeg de beste kansen voor rust en wij in de tweede helft. Na de rode kaart voor Sep zetten mijn spelers nog feller aan en deze inzet werd beloond”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

Roel Huvenaars had als invaller een belangrijk aandeel in dit gelijkspel want hij werd gevloerd in het strafschopgebied en de toegewezen penalty werd door hem zelf benut.

Boerdonk – Astrantia 1-2 (1-1). 15. Jordi Neuteboom 1-0, 37. 1-1, 76. 1-2.

,,We hebben niet goed gespeeld omdat de afspraken die we hadden gemaakt, niet werden nagekomen”, zag trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Odiliapeel – FC Uden 0-1 (0-0). 58. Marijn Derks 0-1.

,,We waren dicht bij een stunt want als ik één keer mag zeggen dat we hadden moeten winnen, was het nu geweest. Maar door een fout bij een spelhervatting staan we met lege handen en dat is zuur”, aldus de trainer van Odiliapeel Danny Claassen.

,,Voetballend was het niet heel goed en we hadden het lastig met de manier van spelen van Odiliapeel maar ik ben uiteraard tevreden dat we onze reeks van overwinningen hebben kunnen voortzetten”, zag trainer Roy Vermeij van FC Uden.

FC Uden is bezig aan een zeer goede en lange serie want de ploeg heeft sinds eind november vorig jaar niet meer verloren..

