Keldonk - MVC twintig minuten gestaakt door gebroken enkel

Zondag 5EVoor een speler van MVC is de wedstrijd tegen Keldonk geëindigd in een klein drama. De voetballer brak zijn enkel.

Keldonk – MVC 4-1 (1-0). 7. Tom van de Broek 1-0, 65. Tom van de Broek 2-0, 70. Niels van de Broek 3-0, 72. Tom van de Broek 4-0, 90. 4-1.

,,Een prima wedstrijd van onze kant tegen een tegenstander waarvan vorig jaar nog twee keer werd verloren. Mijn ploeg heeft goed gespeeld en hard gewerkt”, aldus Keldonk-trainer Ruud Fleskens.

Het duel werd in de tweede helft voor bijna twintig minuten stilgelegd nadat een speler van MVC zijn enkel had gebroken. Het was wachten op een ziekenauto die de ongelukkige speler kwam ophalen voor een bezoek aan het ziekenhuis. In overleg met MVC is ervoor gekozen om het duel uit te spelen.

Odiliapeel – WHV 1-0 (0-0). 78. Stan van den Berg 1-0.

,,Voor rust misten we drie grote kansen. Omdat we niet scoren, maken we het onszelf moeilijk. In de tweede helft was het een gelijk opgaande strijd. Op basis van de eerste helft waarin we goed speelden, hebben we verdiend gewonnen”, aldus Odiliapeel-trainer Danny Claassen.

,,Het zat ons niet mee. In de eerste helft speelden we super slecht, na rust hadden we ons goed herpakt. Jammer dat we vlak voor tijd alsnog onnodig het deksel op de neus krijgen”, zag Bas van Engelen, trainer van WHV.

Op de vraag of Bas van Engelen na een slechte eerste heft enkele omzettingen had doorgevoerd, antwoordde hij fel. ,,Omzettingen zijn tactisch gelul. Het begint met strijd en inzet en simpele dingen als een pass over drie meter goed uitvoeren. Als dat niet in orde is, hebben omzettingen geen enkele zin.”

Boerdonk – VCA 3-1 (2-0). 3. Tim van Alphen 1-0, 5. Roy Neuteboom 2-0, 48. 2-1, 70. Stan Hendriks 3-1.

,,Al snel komen we op een 2-0 voorsprong en waren we heer en meester. We hadden voor rust nog verder afstand moeten nemen maar omdat we dat nalieten, maakten we het ons onnodig moeilijk”, beschreef Boerdonk-trainer Ger Romeijnders het duel.

Romeijnders was uiteraard erg content met de twee goals binnen vijf minuten na de aftrap. ,,Het waren ook nog eens twee identieke doelpunten: een steekbal over de flanken waarna een lage voorzet van dichtbij binnen kon worden gewerkt.”

Fiducia – FC Uden 4-2 (3-1). 17. 1-0, 26. 2-0, 31. Halid Polat 2-1, 55. 3-1, 76. 4-1, 83. Ryan Janga 4-2. Rood: 36. Speler Fiducia.

,,We zijn op alle fronten afgetroefd. Zelfs tegen tien man konden we er niets tegen inbrengen en hebben dan ook dik en dik verdiend verloren”, aldus FC Uden-trainer Peter van den Heuvel.

Van den Heuvel baalde voornamelijk van de inzet van zijn ploeg. ,,Bij de spelers van Fiducia knalde het vuur uit de ogen, wij stonden als een stelletje schapen te kijken.”

