Keldonk-spelers krijgen het niet voor elkaar: ‘Naar dezelfde kleur spelen lukte niet’

Zondag 3D (z2) Scheids­rech­ter stuurt Schijndel­se grens weg en legt spel stil: niemand wil vlaggen

21:13 De derby tussen Avanti’31 en Schijndel was er weer een vol vuurwerk: letterlijk en figuurlijk. Het duel had een opstootje, een rode kaart en een weggestuurde grens. Die moest wel vervangen worden, maar daar was lang niemand toe bereid.