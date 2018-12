Keldonk-trainer spreekt van competitievervalsing: ‘HVV heeft opeens spelers die hoofdklasse-waardig zijn’

Moment van de wedstrijd: ,,Helaas viel de 4-2 net op het moment dat het geloof in een goed resultaat weer terug in het team was”, zag trainer Peter van den Heuvel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: door de overstap van bijna de hele selectie van derdeklasser Oranje Zwart naar HVV, is het niveau van HVV enorm gestegen ten opzichte van het begin van dit seizoen. ,,Competitievervalsing, er staan nu jongens in die hoofdklasse-waardig zijn, terwijl in het begin clubs ruim wonnen van dezelfde club”, aldus Keldonk-trainer Peter van den Heuvel.