Kerkwijk, ASH en Zuilichem scoren er lustig op los

Kerkwijk – RKVSC 6-0 (2-0). 31. Bart de Waal 1-0, 39. Michel van den Hanenberg 2-0, 55. Jorel Helderman 3-0 (pen.), 58. Jorel Helderman 4-0, 62. 5-0 (e.d.), 90. Jorel Helderman 6-0. Rode kaart: Na afloop. Antwan van Rijn (RKVSC, twee keer geel).

Lees ook Zuilichem en Well kennen slechte hervatting, ASH haalt uit Lees meer

Moment van de wedstrijd: Kerkwijk behaalde zijn grootste overwinning van dit seizoen: 6-0. Jorel Helderman had daarin met drie treffers een belangrijk aandeel. Hij benutte een strafschop, scoorde uit een vrije trap en bepaalde in de slotminuut de eindstand op 6-0, toen hij het laatste tikje gaf, nadat een aantal spelers van Kerkwijk op het doel van RKVSC afgingen. Helderman staat dit seizoen op negen doelpunten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij RKVSC kreeg Antwan van Rijn na afloop van het duel zijn tweede gele kaart. ,,Hij trapte de bal die voor zijn voeten lag in de richting van de scheidsrechter”, vertelde RKVSC-trainer Robert Hooijmans.

Lekvogels – ASH 0-5 (0-2). 24. Marijn Hak 0-1, 28. Danny Bijl 0-2, 46. Folkert van der Werf 0-3, 60. Geert de Heus 0-4, 75. Arne Hak 0-5.

Moment van de wedstrijd: De 0-3 van Folkert van der Werf, twintig seconden na rust. ,,Toen gingen de kopjes van de tegenstander hangen”, zag ASH-trainer Ron Laros. ,,Het vertrouwen bij hun was weg. We hadden nog verder uit kunnen lopen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We zijn tot en met de laatste minuut gretig gebleven”, vond Laros. ,,De jongens bleven de duels aangaan, wilden de nul houden en nog meer scoren.”

Leerdam Sport’55 – Zuilichem 2-5 (1-3). 10. Reynaldo Zandhuizen 1-0, 20. Patrick Kooijman 1-1 (pen.), 23. 1-2 (e.d.), 30. Michel Kooijman 1-3, 46. Eloys Tapirima 2-3, 57. Patrick Kooijman 2-4 (pen.), 89. Michel Kooijman 2-5.

Moment van de wedstrijd: Bij een 2-3 stand raakte Leerdam Sport’55 de paal. ,,Het zij momenten waar ik het vaak over heb”, keek Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal terug. ,,Details en kleine momenten kunnen alles veranderen. Voor ons had het een mentale dreun kunnen zijn, nu deelden we die zelf uit met de 2-4.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem kreeg twee strafschoppen, die Patrick Kooijman alle twee wist te verzilveren.

Herovina – Well 1-0 (0-0). 90. Niels Kraaij 1-0 (e.d.).

Moment van de wedstrijd: Het eigen doelpunt van Niels Kraaij was een fantastische goal volgens Well-trainer Manuel Langendoen. ,,Er kwam een voorzet vanaf links en Niels Kraaij kopt hem over de keeper heen en de bal valt in de verre hoek binnen. Hij maakt hem nooit zo meer. Het doelpunt was vast viral gegaan, het is alleen zuur dat het een eigen doelpunt was.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Herovina speelde zijn eerste duel in 2019 en won.

Brakel – MVV’58 0-0 (0-0).

Moment van de wedstrijd: Brakel-doelman Christiaan van der Zalm plukte in de tweede helft een bal uit de kruising en pakt daarmee een punt voor koploper Brakel.