Kerkwijk heeft last van knollenveld Beesd

22 acteurs moesten op een weiland waar zelfs koeien hun neus voor zouden ophalen er een wedstrijd van proberen te maken. Het bleef bij trachten, zag Kerkwijk-trainer Nabil Bouchlal. ,,Wat een drama, zeg. Het was niet om te doen, wat de spelers lieten zien was niet om aan te gluren.” Een voorsprong genomen door een eigen doelpunt, na een uur moest Kerkwijk in de achtervolging. ,,Dan weet je dat heel lastig wordt op zo’n knollenveld. Moet je wat geluk hebben om er puntje aan over te houden. Dat hadden we vanmiddag.”