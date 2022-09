Kerkwijk komt goed uit de startblokken met een ruime overwinning

4FEen goed begin is het halve werk, dat zal de selectie van Kerkwijk voor de wedstrijd in zijn oren hebben geknoopt. Het team van trainer Nabil Bouchlal won met 8-0 van OVC’26, dat zijn debuut in het zaterdagvoetbal maakte.

Kerkwijk - OVC’26 8-0 () 4. Michel van den Hanenberg 1-0, 7. Michel van den Hanenberg 2-0. 17 Bart de Waal 3-0, 22. Bart de Waal 4-0, 34. Jorik Vos 5-0, 58. Jorik Vos 6-0, 77. Bart de Waal 7-0, 88. Michel van den Hanenberg 8.0

De formatie van Kerkwijk-trainer Nabil Bouchlal kwam in uitstekende vorm voor de dag tegen OVC’26. ,,We hebben de wedstrijd naar onszelf toegetrokken en zijn erg effectief geweest in het afmaken van kansen’’, vertelt de oefenmeester. De tegenpartij werd door een aantal snelle doelpunten al gauw uit de wedstrijd gespeeld. ,,Toen kon je al zien dat het een lange middag zou gaan worden. We hebben ze bij de strot gepakt. Ook al was het niet tegen een ploeg uit de top vijf, je moet het wel doen.’’

Het was voor de grote overwinning al een historische middag, want OVC’26 speelde zijn eerste wedstrijd in het zaterdagvoetbal. ,,Volgens mij ook de eerste ploeg in Tilburg die de overstap van de zondag naar de zaterdag maakt.’’

DBN’22 - Well 6-1 (3-0) 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 60. Jasper van Schijndel 4-1, 5-1, 6-1.

De ploeg van Remy Schouwenaar begon slap aan de wedstrijd. ,,We stonden al na een minuut spelen op achterstand’’, spreekt de oefenmeester. ,,Daarna pakten we het redelijk op, maar de tegenpartij bleek effectiever.’’ Beide ploegen hadden namelijk kansen om te scoren, maar alleen de thuisploeg kon ze benutten. ,,Ze hebben verdiend gewonnen, maar het had ook 7-5 kunnen zijn.’’ Schouwenaar maakt zich nog geen zorgen. ,,Want het spel was goed. Volgende week kunnen we weer aan de bak.’’

BZC’14 - FC Drunen 3-0 (0-0) 48. Max van Zanten 1-0, 60. Medderik van Maren 2-0, 80. Michel Kooijman 3-0.

Het was een prima start van het seizoen voor BZC’14-trainer Lenard Weber. ,,Bij vlagen voetbalden we goed tegen een tegenstander die erg terugtrok en zelf niet het spel wilde maken’’, vertelt Weber. Doordat de 1-0 pas in de tweede helft viel, werd de tegenpartij volgens de oefenmeester te lang in de wedstrijd gehouden. ,,Maar dit soort wedstrijden gaan we wel meer krijgen dit seizoen, dan moet ons baltempo omhoog en dan komen de doelpunten vanzelf.”

Margriet - Willem II 1-1 (1-0). 15. Jessie van der Kamp 1-0 77. Adeshina Adeoye 1-1.

In zijn hoofd had Yavuz Cosar, trainer van Willem II, het al helemaal uitgetekend: Willem II gaat dit weekend zes punten pakken in Oss. Immers, de grote broer in de Keuken Kampioen Divisie had vrijdag TOP Oss al gevloerd. Zo ver kwam het dus niet. Maar had het wel moeten komen, vond Cosar. ,,In de slotfase scoorden we. De grensrechter vlagde niet, de scheidsrechter keurde toch het doelpunt af vanwege buitenspel. Dat is wel héél vreemd, zeker als je assistent een clubman is. Ik mopper niet, hoor. Want dan zou het een gestolen overwinning zijn geweest.”

TSVV Merlijn – OSS’20 2-4 (1-0). 3. Wynton Power 1-0, 55. Alexander Genov 2-0, 60. 2-1, 62. 2-2, 75. 2-3, 80. 2-4.

Een uur lang hield Merlijn zich aan het strijdplan, zag de nieuwe trainer Ahmet Turküçü. ,,Aanvallend, veel druk naar voren. Maar na een uur zakte het in elkaar. Hoe dat komt? Geen idee, dat moeten we nog gaan analyseren. Het was dus zeker niet perfect, toch ben ik tevreden. Tenminste, over dat eerste uur.” Aan trainingen doet ook een Italiaanse keeper mee. ,,Twee meter lang, speelt in de Serie C. Is nog steeds lid van die club, krijgt een zakcentje. Daarom mag ik ‘m niet inzetten. Heel jammer.”