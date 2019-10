Kerkwijk speelt SVS’65 ‘van het kastje naar de muur’, maar verliest toch

zaterdag 4DHerovina is blij met een punt tegen Peursum, bij Kerkwijk daarentegen weinig reden tot blijdschap. ‘Ongelooflijk dat we hier verliezen’, was leider Marc de Bijl verbaasd na 0-2 tegen SVS’65.

Leerdam Sport’55 – ASH 3-0 (0-0). 60. Eloys Tapirima 1-0, 75. Youssef Boudou 2-0, 88. Fabian van der Wel 3-0.

,,In de eerste helft ging het redelijk tegen elkaar op”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,Er waren weinig kansen, maar er lag veel ruimte. Daar ging Leerdam na rust beter mee om. We konden ze een uur bijbenen, maar daarna sloegen ze op basis van loopvermogen, snelheid en snel omschakelen toe. Ze waren dynamischer. De 75ste minuut was cruciaal. We kregen een vrije trap en iedereen van ons sloot aan. In plaats van de bal in de doelmond te gooien, speelden we de bal breed. Leerdam onderschepte de bal en bracht de stand op 2-0. Toen was het einde verhaal.”

ASH verloor voor het eerst dit seizoen een wedstrijd. In de eerste drie duels pakte de ploeg van trainer Ron Laros vijf punten.

Well – Lekvogels 1-2 (1-1). 15. Kevin de Jong 0-1, 30. Dennis Bracht 1-1, 80. 1-2. Rode kaart: 75. Stefan van Osch (Well, 2x geel).

,,Na de rode kaart konden we het niet meer belopen”, vertelde Well-trainer André van Vugt. ,,Lekvogels heeft verdiend gewonnen, ze waren de bovenliggende partij. Al boden we goed tegenstand. In de eerste helft kregen we nog een aantal mogelijkheden, na rust was dat minder. Een 1-1 gelijkspel was voor ons het maximale resultaat geweest.”

Herovina – Peursum 0-0.

,,Ik denk dat we blij mogen zijn met een punt”, zei Herovina-leider Roland van den Dool na afloop. ,,Qua veldspel waren wij de betere ploeg, maar zij kregen de beste kansen. In de laatste tien minuten raakte Peursum nog twee keer de paal.”

Herovina verspeelde door het puntverlies de koppositie aan Asperen. Het was voor tegenstander Peursum alweer het vijfde gelijkspel in vijf duels.

Kerkwijk – SVS’65 0-2 (0-0). 85. 0-1, 90. 0-2.