Kerkwijk wederom te sterk voor Well in derby: ‘Het vertrouwen ontbreekt’

ZATERDAG 4DVoor de tweede keer in korte tijd won Kerkwijk de derby van Well. De ploeg van trainer Hans van Gameren sloeg na rust toe, nadat Well in de eerste helft een aantal mogelijkheden onbenut had gelaten.

Kerkwijk – Well 3-0 (0-0). 46. Nick van Eck 1-0, 70. Michel van den Hanenberg 2-0, 83. Jur van Haaften 3-0.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van Nick van Eck kort na rust. ,,De eerste helft was zeer matig”, zei Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,In de rust zei de trainer dat het niet goed ging, het was slordig en de wil om te winnen was er niet. Hij heeft de jongens wakker geschud. Dat hielp, we waren daarna beter en hebben Well het leven zuur gemaakt.” Ook Well-trainer Manuel Langendoen vond de 1-0 het kantelpunt. ,,Toen liepen we achter de feiten aan en zie je dat bij ons het vertrouwen ontbreekt. Voor rust kregen we drie goede kansen, dankzij Danny Keijnemans en Jan Lindhout, maar we slaagden er niet in om te scoren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Kerkwijk wint voor de tweede keer in korte tijd de derby van Well. Op 19 januari won Kerkwijk in Well met 0-2. Het was het begin van een mooie serie met in totaal vier overwinningen. Zes punten halen tegen Well is heerlijk”, zei De Bijl.

Herovina – Rhelico 2-1 (0-0). 59. Jeffrey van der Meijden 1-0, 72. Kevin Steenbruggen 2-0, 90. 2-1.

Moment van de wedstrijd: De 1-0. ,,Het was een individuele actief van Jeffrey van der Meijden”, keek Herovina-trainer Glenn Calor terug. ,,Hij speelde een paar man uit en haalde met links uit.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Herovina won voor de vijfde achtereenvolgende keer een thuiswedstrijd.

Brakel – Lekvogels 4-0 (1-0). 35. Sten Pijlman 1-0, 48. Tim van Kollenburg 2-0, 87. Jasper Gouda Quint 3-0 (pen.), 90. Nick de Jong 4-0.

Moment van de wedstrijd: Andor van Andel stuurde met een goede pass Tim van Kollenburg weg. Die bleef rustig voor het doel van Lekvogels en schoot met de 2-0 het duel in het slot. ,,Toen moest Lekvogels nog meer risico nemen en konden we het duel uitspelen”, zei Brakel-trainer Hans de Jong.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Voor de eerste keer na de winterstop won Brakel twee keer achter elkaar. Vorige week was de ploeg van trainer De Jong met 1-4 te sterk voor Rhelico.

SVS’65 – RKVSC 6-0 (3-0). 38. Ferdi Scheurwater 1-0, 40. Ferdi Scheurwater 2-0, 42. Ferdi Scheurwater 3-0, Ferdi Scheurwater 4-0, Ferdi Scheurwater 5-0, Stef Philip 6-0.

Moment van de wedstrijd: Kort voor rust besliste Ferdi Scheurwater met drie treffers het duel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel-spits Jasper Gouda Quint maakte dit seizoen al vijf treffers in één duel tegen RKVSC. SVS-speler Ferdi Scheurwater slaagde daar ook in.

SV Noordeloos – ASH 1-0 (0-0). 60. Art Kruis 1-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Voor rust kregen we drie kansen, via Maarten van der Meijden, Marijn Hak en Folkert van der Werf, om op voorsprong te komen”, vertelde ASH-trainer Ron Laros. ,,Een overwinning verdienden we niet, maar 0-0 had de verhoudingen beter weergegeven.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ASH bleef vijf uitduels ongeslagen, maar verloor nu van SV Noordeloos. ,,Het was een mindere wedstrijd van ons”, bekende Laros. ,,Dat kan een keer gebeuren. Bij grote ploegen die Champions League spelen, zie je het ook wel eens.

MVV’58 – Zuilichem 3-2 (3-0). 8. 1-0, 2-0, 3-0, 54. Rob Bouman 3-1, 80. Peter van de Laar 3-2.