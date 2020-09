Kerkwijk wint met zes nul in de derby

Kerkwijk – Well 6-0 (2-0). 11. Michel van de Hanenberg 1-0, 38. Daniel Goncalves 2-0, 50. Michel van de Hanenberg 3-0, 55. Daniel Goncalves 4-0, 70. Jort de Jong 5-0, 82. Bart de Waal 6-0. Rode kaart: 53. Hariz Poric (Kerkwijk, twee keer geel).

,,We startten fanatiek en scoorden één keer, maar dat hadden er drie meer moeten zijn. Met vlagen voetbalden we heel goed. 6-0 winnen in de derby is een mooie start. Het enige smetje is de rode kaart voor Hariz Poric”, stelde Kerkwijk-leider Marc de Bijl.

,,Het enige positieve is dat we beter zijn gestart dan vorig jaar. Toen verloren we met 7-0. De wedstrijd van ons was slecht. We hebben meegelopen, stonden erbij en keken ernaar. Het meest tegenvallende vond ik dat we nog drie goals tegen kregen toen zij met hun tienen speelden”, vertelde Well-trainer André van Vugt.

Kerkwijk leek na vijftien minuten spelen een strafschop te krijgen, maar na overleg met de grensrechter besloot de scheidsrechter de bal niet op de stip te leggen. In plaats daarvan kreeg Kerkwijk een hoekschop. ,,Ik stond er te ver vanaf om te zien wat er gebeurde”, zei Van Vugt. ,,Het was een warrig verhaal”, vond De Bijl. ,,Het was een zuivere penalty. Eerst kreeg Hariz Poric een schopt, maar hij liep door. Toen hij de keeper passeerde, tikte de doelman zij voet aan.”

ASH – Beesd 4-3 (0-2). 18. 0-1, 21. 0-2, 26. Marijn Hak 1-2, 62. Arnoud van Arendonk 2-2, 64. Geert de Heus 3-2, 80. 3-3, 86. Danny Bijl 4-3.

,,We kwamen door individuele fouten met 0-2 achter en liepen toen achter de feiten aan. Gelukkig hebben we onze rug weten te rechten. Het meest tevreden ben ik met de veerkracht die we hebben getoond”, zei ASH-trainer Gilberto Smit.

SVS’65 – OSC’45 8-1 (4-0). 10. Willem Looijen 1-0, 28. Willem Looijen 2-0, 36. Duane Ruytink 3-0, 40. Sam Muilenburg 4-0, 55. Fouad Arbib 4-1, 75. Fitim Meha 5-1, 78. Bennie Boeyink 6-1, 80. Maurice Schoppenhauer 7-1, 85. Willem Looijen 8-1.

,,Ik had me er meer van voorgesteld, maar de eerste helft was echt slecht. Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. Na rust komen we nog goed uit de kleedkamer en waren er kansen op de 4-2. In het laatste kwartier was de pijp leeg. We kunnen niet degraderen en dachten dat we een periodetitel konden pakken, maar het gaat dit seizoen een moeilijk verhaal worden”, constateerde OSC-trainer Jeroen Beekwilder.

OSC’45 maakte de overstap van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal. De eerste wedstrijd verloor de ploeg dik.

Peursum – Herovina 1-0 (0-0). 65. 1-0.

,,Peursum was de bovenliggende partij. Zij kregen een paar aardige kansen. In de laatste tien minuten kregen we nog een aantal mogelijkheden. We gingen met vier spitsen spelen. Dan hoop je dat de bal een keer goed valt, maar dat gebeurde niet”, liet Herovina-leider Roland van den Dool weten.

Na 65 minuten spelen kwam Herovina op achterstand. ,,Ons grensrechter vlagde voor hands, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt goed. Hij liet onze grensrechter op dat moment staan. Twee minuten later leken we op gelijke hoogte te komen. Een vrije trap werd binnengekopt door Timo de Bruin. De scheidsrechter keurde de treffer in eerste instantie goed, maar besloot die daarna toch af te keuren na overleg met hun grensrechter”, zei Van den Dool.